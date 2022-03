Luisana Lopilato lució su pancita de embarazada y detalló sus antojos: “Va asomando”

La actriz fotografió su incipiente embarazo y mostró el snack que la está tentando últimamente.

La semana pasada, Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que están esperando a su cuarto hijo. Luego de que el cantante lanzara un videoclip musical en el que aparecía su esposa luciendo una panza de embarazada, los rumores fueron en aumento. Finalmente, la pareja reveló a través de sus redes sociales que la familia se agranda.

Ahora, la actriz volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram para mostrar cómo avanza su embarazo. Si bien es muy pronto para que la panza sea notable, Luisana confesó que ya empezó a tener antojos. “De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, escribió la modelo acompañando la selfie desde la cama.

En la postal vemos a Luisana posando sonriente con un paquete de papas fritas. Pero no se trata de cualquier snack, el sabor elegido por la artista fue el de “sal marina y vinagre”. Como era de esperarse, la publicación se llenó de likes y mensajes de cariño. Incluso muchas figuras del espectáculo, como Joaquín Furriel y Claudia Albertario, le dedicaron tiernos comentarios.

Luisana Lopilato mostró su primer antojo en sus redes sociales (Foto: Instagram / luisanalopilato).

Los rumores sobre el embarazo de Luisana Lopilato comenzaron luego de que se conociera el nuevo videoclip de Michael Bublé. En las imágenes de “I’ll Never Not Love You” podíamos ver a Luisana embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron “Haven’t Met You Yet” junto a su esposo y sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.

Después de las especulaciones, la actriz argentina confirmó la noticia en su cuenta de Instagram: está embarazada de su cuarto hijo. “Ooops! Lo hicimos otra vez … bebit@ en camino”, escribió en el posteo donde la vemos posando en la nieve rodeada por toda su familia.

La foto de Luisana Lopilato y Michael Bublé para confirmar el embarazo.

Michael Bublé también dio a conocer las buenas nuevas, pero lo hizo al aire del show radial On Air With Ryan Seacrest . “Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”, reveló el artista. Más tarde, usó la misma publicación de su esposa para contarle la noticia a sus seguidores de Instagram.

En una entrevista que dio en diciembre del año pasado, el cantante de 46 años había recordado el momento en el que su esposa le propuso agrandar la familia: “Ella recientemente me dijo: ‘Mike, tal vez tengamos uno más’. Y dije: ‘Lu, no sé cómo me siento al respecto… Tres es bueno, ¿sabés?’. Mi esposa se rió y le pregunté: ‘¿Qué es gracioso?’. Y ella dijo: ‘Creo que es lindo que creas que tenés una opción’”.