Macabro hallazgo sobre el asesino serial de Jujuy: había restos humanos en los platos de sus perros

En un nuevo episodio del escalofriante caso del asesino serial de Jujuy, la justicia confirmó que se encontraron restos humanos en los platos de comida de los perros que tenía Matías Jurado, el hombre acusado de desaparecer al menos cinco personas en situación de calle.

Así lo confirmó el fiscal Guillermo Beller, que sigue la causa. «Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel», detalló el fiscal

Los restos, algunos de ellos «muy deteriorados» según Beller, fueron encontrados durante allanamientos en la vivienda de Jurado, ubicada en Alto Comedero. “Habíamos encontrado en ese lugar mucha sangre y restos óseos. Se ha encontrado mucha piel, también. Me han informado que la piel sí ha dado positivo para ADN humano. Nos ha adelantado que el ADN es de un individuo masculino. Eso también ya es una confirmación que tenemos», agregó.

“Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó el fiscal en rueda de prensa.

Jurado había quedado detenido cuando se encontraron los restos en su casa. Ayer se le dictó la prisión preventiva y se definió que es imputable.

La casa del horror en Jujuy, donde un presunto asesino serial mataba y descuartizaba a sus víctimas.

Beller contó también que Jurado, en su «no muy larga» declaración, «se limitó a declararse inocente y que ninguno de los hechos que le hicieron conocer se le pueden atribuir».

«Trató de dar explicación de alguna de las cosas pero no pudo justificar haber estado con las personas que estuvo, por qué tenía esas cosas y esa cantidad de celulares», añadió el fiscal al relatar como fue la primera declaración que dio Jurado tras ser arrestado.

Durante los primeros rastrillajes en su domicilio del barrio Alto Comedero se encontró sangre, restos óseos y teléfonos celulares que, según el fiscal, «pueden ser importantes y de los cuales se pidió y se autorizó su apertura» en la investigación.

«No hay nada que indique que se conocía con las otras personas. Hay que hacer nuevas excavaciones, rastrillajes. Hay muchísimo por seguir investigando», sentencio el funcionario de la Justicia.

El fiscal precisó que hay «hay cuatro familiares que dieron sus muestras para cotejar» con los restos hallados y hay una hermana del quinto desaparecido que llegará también para aportar lo suyo.

Jurado, de 37 años, quedó detenido a disposición de la justicia acusado de matar a un hombre de 68, desaparecido en julio, mientras se investiga su vinculación con otras cuatro desapariciones de indigentes el centro jujeño.

Un adolescente, que es sobrino del acusado, declaró en Cámara Gesell y dijo que los viernes se iba porque sabía que pasaban «cosas malas». Pero señaló un terreno donde su tío, al parecer, enterraba las partes descuartizadas de sus «invitados», todos en situación de calle.

En el lugar, la Policía encontró indicios de cremaciones y bolsas de basura con restos.