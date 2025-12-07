Mar del Plata: cayó el sospechoso de dispararle en la cabeza a un policía durante un allanamiento

Luego de tres días de incesante búsqueda, la Policía de Mar del Plata pudo capturar a Ramiro P., el principal sospechoso de haberle disparado en la cabeza a Ian Ruiz, el joven agente de 20 años, mientras realizaban un allanamiento el jueves pasado.

Fuentes policiales confirmaron que el presunto agresor de 18 años fue atrapado mientras deambulaba por la plaza Mariano Moreno, en el barrio Don Bosco durante la madrugada de este domingo. Estaba armado e intentó fugarse, según confirmó el diario La Capital.

En las últimas horas, fue llevado a tribunales para comparecer ante la fiscal María Florencia Salas, pero se negó a declarar y lo volvieron a trasladar al penal de Batán donde está alojado desde su detención.

Ramiro P. era buscado por la Policía luego de que lograran identificarlo tras el violento enfrentamiento que protagonizaron con la Policía en medio de un allanamiento realizado por el departamento de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense en Mar del Plata.

Ramiro P. fue detenido en Plaza Mariano Moreno durante la madrugada de este domingo. Foto: gentileza La Capital

Desde el viernes, el joven estaba señalado como principal sospechoso del ataque a balazos sufrido por Ruiz, quien recibió un disparo en la cabeza y desde entonces está internado en el HIGA en sala de terapia intensiva.

Ramiro P vivía sobre calle Armenia al 2500. Pero no pudieron ubicarlo allí a pesar del allanamiento realizado por las fuerzas policiales.

En el lugar detuvieron a su hermana (22) por tenencia de estupefacientes -le encontraron cocaína lista para la venta- y secuestraron algunas pistolas que estaban en el domicilio: una Bersa Thunder calibre 9 milímetros que, según trascendió, había sido robada a una mujer policía durante el 2022, y también recuperaron una pistola Taurus 9 milímetros.

Ian Ruiz, el joven agente de 20 años es oriundo de Mar del Plata. Se crió junto a sus tres hermanos en el barrio Libertad, y tras ir a la Escuela Nº 13, se inscribió en la fuerza policial. A poco de terminar su instrucción en Bahía Blanca, entró al área de Drogas Ilícitas.

El violento allanamiento del jueves que terminó con un policía mal herido tras recibir un balazo en la cabeza

Un allanamiento realizado el último jueves por el departamento de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense en Mar del Plata tuvo un abrupto final luego de que uno de los agentes, Ian Ruiz de 20 años, recibiera un disparo en la cabeza y quedara en grave estado.

El violento hecho tuvo lugar cerca del mediodía y quienes protagonizaron el tiroteo lograron robarle el arma oficial y escapar en moto.

El enfrentamiento armado tuvo lugar en el cruce de las calles Rawson y Termas de Río Hondo en pleno operativo de la brigada provincial. En pleno operativo policial, dos jóvenes a bordo de una moto llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra los uniformados.

Uno de los disparos dio de pleno en la cabeza de Ruiz que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Desde entonces está internado en sala de terapia intensiva.

Tras el violento hecho, una mujer quedó detenida como una de las sospechosas y según confirmaron, es la que brindó información para poder dar con el principal responsable.