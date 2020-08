Marcelo Barovero: “Gallardo es como Google, tiene todas las respuestas”

El exarquero del “Millonario”, Marcelo Barovero, describió al entrenador Marcelo Gallardo de la manera más graciosa de todas.

Marcelo Barovero comparó a Gallardo con Google

A punto de finalizar sus vacaciones en México, pero antes de partir rumbo a un nuevo desafío en el Burgos de España, Marcelo Barovero se encuentra en el tramo final de su carrera, el arquero recordó su exitoso paso por River, que incluyó seis títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2015 y la Copa Sudamericana 2014.

“Trapito” se deshizo en elogios al Marcelo Gallardo y soltó: “Gallardo es lo más parecido a una máquina o una aplicación que te da todas las respuestas y salidas a los problemas que tenés. Es como Google, je”.

Además, aclaró que le quedó una deuda pendiente con la Selección Argentina: “No se abrió la oportunidad porque hubo poco lugar para meterse entre los tres arqueros. Estuvo mucho tiempo alguien indiscutido como ‘Chiquito’ Romero y después del Mundial de Brasil se podría haber abierto, pero no se dio”, describió.

“Es una espina porque me hubiera encantado vestir la camiseta de la selección, pero el fútbol me dio mucho más de lo que esperaba así que no voy a estar dolido por no haber ocupado ese lugar”, finalizó.