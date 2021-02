Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en River: «Quiero que me digan hacia dónde vamos»

«No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos», expresó el director técnico de River en la conferencia previa al duelo por Copa Argentina.

Este martes, el Mundo River se vio revolucionado por la conferencia de prensa que brindó Marcelo Gallardo. El técnico «Millonario» no confirmó su continuidad, pero habló de aquellos jugadores con los que mantuvo conversaciones para poder sumarse al primer equipo.

Además, palpitó el duelo de este miércoles por Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. Apenas se sentó en la sala de conferencia de prensa, avisó: «No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los procesos normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando».

Luego, agregó: «No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil».

Marcelo Gallardo habló de los análisis que suele hacer en cada fin de temporada: «Uno no está por estar. Porque está cómodo, porque se siente en un espacio confortable donde a uno lo valoran y lo quieren. Sino que está porque necesito esa vara, esa exigencia que hemos tenido todos estos años. En eso estamos todos involucrados. SI siento que hay algo que se rompe, que ya no sentimos lo mismo, en eso soy muy cuidadoso en las formas, de tratar de comunicar de la mejor manera posible dónde estamos preparados. Por eso me tomo mi tiempo», explicó.

Consultado sobre los posibles refuerzos, el «Muñeco» confirmó que se comunicó con algunos jugadores para saber si tenían la intención de vestir la camiseta de River. «Los que están sobre la mesa y siendo evaluados muchos de ustedes los informaron y otros que se están resolviendo, como otros temas», comentó.

Agustín Palavecino: «Está apunto de arribar. Todo acordado entre los clubes, faltan detalles. Me he comunicado y hablado».

Jonatan Maidana: «Es un jugador que aprecio y valoro mucho. Es uno de los símbolos de este proceso. Quedó en libertad de acción a fin de año. Se comunicó conmigo. Es uno de los pocos a los que no le puedo decir que no. Me ha dado muchísimo, no le puedo cerrar las puertas. Sé lo que no me da. Si el viene, va a competir, yo no le aseguro la titularidad. Él lo sabe. Él quiere terminar acá, voy a hacer que eso suceda».

David Martínez: «Estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros. Es elfutbolista con el que hablé. Tiene intenciones. Me dicen que hay un acuerdo entre los clubes. Es un joven jugador que se fue porque no tenía lugar. Se fue a tomar minutos de vuelo, como con otros jóvenes para que sigan creciendo y evolucionando. Y los que tienen buenos rendimientos y se consolidan, estamos en plena observación».

Sebastián Driussi: «La otra para terminar tema de charlas, sí tuve una hace un mes con Seba Driussi. Con charlas casi diarias. Nos encantaría tenerlo. Está haciendo mucho esfuerzo para que suceda. Depende de que el equipo ruso termine de definir la situación. Si se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar. No tengo problema en mencionarlo. Vengo hablando casi todos los días».

Por otro lado, confirmó el equipo que jugará este miércoles por Copa Argentina: Armani; Casco, Díaz, Pinola, Angileri; Álvarez, Zuculini, Enzo Pérez, De la Cruz; Borré, Suárez.