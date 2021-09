María Constanza de la Puente presenta su libro “Las Aventuras de Olivia”

María Constanza de la Puente de 32 años presenta sus trabajos pictóricos y su libro “Las Aventuras de Olivia”. En la actualidad “el dibujo digital, la escritura y el campo, entre otras cosas, forman parte de mi vida cotidiana”, comentó.

“Empecé en el año 2004 junto con mi hermana a ir a clases de pintura con la profesora Liliana del Valle, ahí descubrí que me gustaba pintar y dibujar (…) recuerdo que lo primero que pinté fue un caballo y luego fui evolucionando en los cuadros” hasta el dibujo digital.

Destaca que uno de sus estilos favoritos, es el dibujo de fantasía “dirigida a los niños”.

Constanza, también realiza dibujo digital, otra de sus pasiones

A su vez, escribió “Las Aventuras de Olivia” y reconoció que “a mi siempre me gusto escribir, pero no tenía a nadie que me guiara y una amiga de Córdoba, me presentó a una profesora que es también escritora Leandra Pressacco y a través de clases virtuales y por WhatsApp me guió para hacer este libro”.

El libro cuenta “la historia de una cordera y su vivencia en época de esquila, como obtiene una segunda oportunidad el personaje” narró.

Este se encuentra disponible en la librería Rayuela a un costo de $1200, este cuenta con ilustraciones propias de la autora y proyecta una próxima publicación con una nueva historia.

Además, confirmó que en el mes de noviembre hará una presentación en la rural en Río Grande.

Para finalizar, la joven agradeció el acompañamiento incondicional de su familia y amigos.

Aquellos que deseen conocer el trabajo de Constanza, pueden seguirla en instagram como @cons.dlp.arte