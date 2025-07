Mariano Navone venció a Denis Shapovalov y logró su primer triunfo en Wimbledon

El jugador de 9 de Julio superó al canadiense en cuatro sets y se metió en segunda ronda del Grand Slam británico.

Mariano Navone hizo historia en Wimbledon. El tenista argentino consiguió este martes su primera victoria en el certamen más tradicional del tenis mundial al vencer al canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 en la primera ronda, un resultado que lo deja entre los 64 mejores del cuadro masculino.

Ubicado en el puesto 91 del ranking ATP, el oriundo de 9 de Julio se sumó a Solana Sierra como los únicos argentinos en ganar hasta ahora en esta edición 2025 del torneo británico. Su actuación se destacó por la solidez mental y la capacidad de capitalizar los errores del rival, que totalizó 56 equivocaciones no forzadas a lo largo del encuentro.

El partido comenzó adverso para el argentino, con un Shapovalov firme desde el fondo de la cancha que se llevó el primer set. Pero Navone no se desesperó: mantuvo su plan de juego, aprovechó la merma del canadiense en el segundo parcial y a partir de allí tomó el control del duelo.

El tercer set fue una exhibición del argentino: con solidez desde el saque y consistencia en los rallies, Navone ganó cinco games consecutivos y se lo llevó cómodamente. En el cuarto parcial, volvió la paridad, pero un quiebre en el noveno juego le permitió cerrar el partido y celebrar una victoria inolvidable.

Su próximo compromiso será frente al ganador del cruce entre el español Pedro Martínez y el británico George Loffhagen, quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal. Con confianza y sin presiones, el tenista albiceleste se posiciona como una de las sorpresas argentinas del torneo.

Este triunfo no solo es un paso clave en su carrera profesional, sino también un bálsamo para el tenis argentino, que venía de recibir varios golpes duros en las primeras rondas. Ahora, Navone quiere seguir avanzando y confirmar que lo suyo no fue casualidad. Wimbledon le abrió las puertas y él no piensa desaprovechar la oportunidad.