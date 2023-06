Mark Zuckerberg probó el Vision Pro de Apple: «No son tan revolucionarias»

El creador de Facebook y CEO de Meta testeó el nuevo producto de Apple, que será su competencia directa en el mercado de la realidad virtual, y no le gustó.

Mark Zuckerberg mostró una prueba de cómo podría utilizar Facebook la realidad virtual.

Para sorpresa de nadie, Mark Zuckerberg fue uno de los pocos privilegiados que pudieron acceder a Vision Pro, las lentes de realidad virtual de Apple, para un testeo de especialista y aprovechó para destrozar el nuevo producto de su competencia diciendo, entre otras cosas que «no son tan revolucionarias».

El CEO de Apple, Tim Cook, presentó el lunes de esta semana las lentes de realidad virtual que la compañía sacará al mercado en 2024 para hacerle competencia al Quest, que propiedad de Meta y al Vive, de la marca HTC.

Dentro del selecto grupo de personas para hacer la evaluación del producto estuvo el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo Quest tiene hoy en día el 80% del mercado de los equipos de realidad virtual.

«Por lo que he visto inicialmente, diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de solución mágica que tengan para ninguna de las limitaciones de las leyes y la física que nuestros equipos aún no hayan explorado y pensado», sentenció el CEO de Meta según el sitio The Verge, que publicó su evaluación.

En Apple -dijo Zuckerberg de acuerdo a The Verge- «optaron por una pantalla de mayor resolución, y entre eso y toda la tecnología que pusieron allí para alimentarlas, cuestan siete veces más y requieren tanta energía que necesitan una batería y un cable conectado para usarlas», lo que explicaría el precio elevado que tendrán las lentes.

«Hicieron esa concesión en el diseño y podría tener sentido para los casos de uso que persiguen», habría afirmado el creador de Facebook, quien lleva años invirtiendo tiempo y fondos en la creación del Metaverso.

Las Meta Quest 3, el modelo más reciente de lentes de realidad virtual de Meta, tienen un precio de U$S 499 mientras que, en efecto, las gafas de Apple saldrían al mercado el año que viene a más de U$S 3.000.

Además del precio y de la falta de una «solución mágica», Mark Zuckerberg tuvo algo que decir sobre la filosofía detrás del nuevo producto de Apple.

«Cada demo que mostraron era una persona sentada sola en un sofá. Esa podría ser la visión del futuro de la informática, pero no es la que quiero. Hay una diferencia filosófica real en términos de cómo estamos abordando esto», aseguró.