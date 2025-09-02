Martín Menem culpó a la oposición por el nuevo audio en el que Karina Milei lo menciona: «Es una grabación ilegal del tren fantasma»

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cruzó este martes a la oposición y le adjudicó la autoría del nuevo audio sobre presuntas coimas en discapacidad en el que Karina Milei lo menciona.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Menem afirmó: «En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo.

La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral.

El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación».

