Martita y Felipe Fort tienen nuevo tutor: “Fue elegido por la familia”

Tras la muerte de Gustavo Martínez, los mellizos quedaron a cargo de una persona de máxima confianza.

Gustavo Martínez fue el tutor de Martita y Felipe por pedido de Ricardo Fort.

Martita y Felipe Fort cumplirán 18 años el 25 de febrero. Mientras tanto, quedarán bajo la tutela de una persona a la que quieren mucho y conocen desde hace años: el abogado César Carozza.

La noticia fue confirmada por Eduardo Fort, su tío, que después de varias conversaciones con el resto de la familia -y tras la muerte de Gustavo Martínez- consideró que era lo mejor.

“Es un tema administrativo y expeditivo”, comentó el periodista Daniel Ambrosino, que habló con el empresario para hablar sobre el tema. Cuando cumplan la mayoría de edad, los hermanos podrán hacerse cargo de la herencia que les dejó Ricardo Fort y tomar sus propias decisiones.

César Carozza es el nuevo tutor de Martita y Felipe Fort.

Martita y Felipe Fort habrían cancelado su viaje de cumpleaños

Para celebrar su mayoría de edad, los mellizos pensaban viajar a Los Ángeles. Sin embargo, la muerte de Gustavo Martínez los obligó a cancelar la aventura, según contó Virginia Gallardo.

El personal trainer no tenía pensado acompañarlos a Estados Unidos, pero sí lo iba a hacer Marisa López, la niñera que los cuidó desde que nacieron.

Los mellizos Fort no fueron al velatorio de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, este viernes familiares y amigos se acercaron a una casa velatoria ubicada en el barrio de Palermo para darle el último adiós. Los grandes ausentes fueron Martita y Felipe Fort, pero sí hubo personas de su entorno.

La despedida se llevó a cabo en Zuccotti Hermanos, entre las 18 a 22. Entre los presentes se pudo ver a familiares y amigos de Martínez, entre ellos Benito Fernández. Los únicos vinculados a los Fort fueron Karina Antoniali, la exesposa de Eduardo Fort, y Thomas Fort, hijo de Jorge, el hermano mayor de Ricardo.

La muerte de Gustavo dejó al descubierto una grieta entre su familia y los Fort

La muerte de Gustavo Martínez generó conmoción en el mundo del espectáculo y dejó entrever una grieta entre la familia del personal trainer y el clan Fort.

Tras su muerte, el último adiós era una verdadera incógnita. Según trascendió, los Fort tenían intenciones de que fuera una ceremonia íntima; mientras que los Martínez querían que fuera abierto para que todos los allegados pudieran acercarse a despedirlo.

Se conoció el último mensaje que envió Gustavo Martínez: “Me siento solo”

La muerte de Gustavo Martínez generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, pero especialmente en el núcleo de la familia Fort. Ellos aseguraron que estaba pasando por gran depresión, y el último mensaje de WhatsApp que envió lo comprueba.

La expareja de Ricardo Fort se encontraba angustiado porque Martita y Felipe Fort estaban por alcanzar la mayoría de edad, y creía que iban a emigrar de la Argentina. “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, le escribió a Nicolás, su sobrino.

Gustavo también le pidió que no lo dejara solo: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”. Sus palabras se conocieron a través del periodista Daniel Ambrosino.