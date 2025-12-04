MÁS DE 110 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO PROVINCIAL QUE CELEBRÓ LA INTEGRACIÓN, EL BIENESTAR Y LA COMUNIDAD

Más de 110 personas mayores de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande fueron parte de una jornada recreativa organizada por el Gobierno Provincial en un trabajo conjunto entre la Subecretaría de Adulto Mayor y la Secretaría de Abordaje Territorial.

La propuesta se suma a las acciones sostenidas durante todo el año para promover espacios de encuentro, participación activa y acompañamiento integral. En esta oportunidad, la jornada reunió a grupos de toda la provincia en un ambiente cálido, cuidado y pensado para fortalecer la socialización, el disfrute y la construcción de comunidad.

Hubo momentos compartidos de charlas, recreación y descanso, pero, sobre todo, hubo emoción. Muchos de los participantes destacaron la importancia de contar con estas propuestas que los integren de manera real y constante.

Estas iniciativas buscan garantizar que las personas mayores puedan acceder a propuestas que valoren su trayectoria, su identidad y su rol en la comunidad. Cada encuentro es una oportunidad para acompañar, escuchar y construir vínculos que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el tejido social en cada ciudad.

El cierre de la jornada permitio que compartan vivencias, formen lazos y encuentren en la comunidad un sostén afectivo y real. Un trabajo que el Gobierno provincial seguirá impulsando para que cada vez más personas mayores se sientan acompañadas, integradas y protagonistas de su propia historia.