Más marcas extranjeras llegan a los shoppings de la Argentina: cuáles y dónde abrirán antes de fin de año

Más marcas extranjeras se alistan para llegar a la Argentina y eligen a los principales shoppings de la Ciudad de Buenos Aires para abrir sus locales antes de fin de año. A las ya confirmadas, se suman otras que firmaron contratos en las últimas semanas.

La mayoría son de indumentaria. Hay europeas y de países de la región. Y también algunas de lujo, un segmento que vuelve a mirar al mercado nacional como un destino atractivo.

Los centros comerciales buscan tentarlas como una estrategia para actualizar su oferta e impulsar las ventas frente a un consumo aún deprimido y la mayor competencia con vendedores de afuera, ya sea las cadenas favoritas de los argentinos en el exterior o las plataformas online ahora de moda, como Shein y Temu.

De esa manera, aprovechan el renovado interés que ven por parte de las que se preparan para llegar a la Argentina por primera vez y de algunas que se fueron y analizan volver.

Aunque todavía es incipiente, se da una situación que no ocurría hacía años: un país que había desaparecido de la estrategia de negocios de muchas de estas firmas vuelve a estar ahora en su plan de expansión. En el sector, coinciden en que contribuyen factores como la apertura de las importaciones, un dólar más estable y el cepo más flexible.

Farm, de Río de Janeiro, se instalará en Alcorta Shopping. Foto: archivo

Marcas internacionales que llegan a la Argentina

A nombres como Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Decathlon y Birkenstock, entre otros, se suman aperturas en Alcorta Shopping, Patio Bullrich y Alto Palermo, tres de los 15 centros comerciales que pertenecen a IRSA, el mayor operador de shoppings del país.

En Alcorta −que ya cuenta con marcas de renombre como Chanel, Bimba y Lola y Zadig & Voltaire−, se instalará Farm, casa de indumentaria femenina que nació en 1997 en Río de Janeiro y es reconocida en Brasil por sus estampas coloridas y diseños bohemios. Ya está en Nueva York, Los Ángeles, París y Londres.

También llegará Sandro, firma francesa de ropa femenina y masculina con más de 750 sucursales en el mundo. Es parte del grupo SMCP, que también traerá a Maje, otra marca parisina de su portafolio presente en 40 países. Ambas son clasificadas en la industria como “lujo accesible”.

La marca de moda parisina Sandro llegará a Alcorta Shopping. Foto: archivo

Patio Bullrich se renovará con Adolfo Domínguez, marca de moda española para mujer y hombre, con 43% de sus ventas provenientes de las más de 300 tiendas que tiene fuera de su país. En América Latina, está en Colombia y Perú. Sus prendas se consiguen también en Falabella de Chile.

Allí también abrirá Montblanc, el fabricante alemán de plumas y​ relojes que se instaló en la Argentina en 1995 junto con Cartier y Baume & Mercier, del grupo Richemont, con una boutique en Avenida Alvear, en Recoleta.

Asimismo, a la tienda insignia que planea inaugurar Victoria’s Secret antes de fin de año en Alto Palermo, se sumará a ese shopping The Kooples, marca parisina de “lujo accesible” para mujeres y hombres que fundaron tres hermanos en 2008. Será su primer desembarco en América Latina.

Patio Bullrich se renovará con la casa española Adolfo Domínguez. Foto: archivo

Al respecto, IRSA le explicó a Clarín que desarrolló un área con “equipos dedicados a acompañar de manera estratégica estas expansiones, asesorando sobre las mejores oportunidades en cuanto a elección de centros comerciales, como también la ubicación y los metros cuadrados disponibles”.

“Estamos entusiasmados con esta nueva etapa que están viviendo los centros comerciales del grupo, al convertirse en el socio estratégico más elegido para el arribo al país de estas marcas internacionales reconocidas y valoradas por el consumidor. Confiamos en que el camino iniciado revitalizará el negocio y permitirá continuar con nuestro plan de posicionamiento”, comentó Gastón Manganiello, director de marketing de IRSA.

Agregó que los locales elegidos para estas marcas tendrán un espacio de entre 100 y 200 metros cuadrados y estarán ubicados en lugares estratégicos de circulación de cada centro comercial. En ese sentido, la megatienda de Victoria’s Secret del Alto Palermo ocupará 400 metros.

The Kooples hará su primer desembarco en América Latina en Alto Palermo. Foto: archivo

Aperturas confirmadas en OH! Buenos Aires

Por su parte, el grupo Hatzlaja avanza con la obra de OH! Buenos Aires, el shopping que funcionará en el espacio que ocupó el Buenos Aires Design hasta 2020 y que se espera que esté listo antes de fin de año. Emplazado en un sitio cultural y arquitectónico de más de tres siglos de antigüedad, respetará el legado del edificio mientras buscará ofrecer una experiencia moderna de compra y entretenimiento en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad.

Fernando Brocca, ejecutivo a cargo de la arquitectura comercial del proyecto, le anticipó a Clarín tres llegadas de marcas internacionales al país. Allí, abrirá Vilebrequin, marca de Prêt-à-porter de Saint-Tropez especializada en trajes de baño de hombre y mujer.

En el flamante centro comercial, también se instalará Stella McCartney, firma británica que lleva el nombre de su fundadora, hija del exBeatle Paul McCartney. Este año, la diseñadora le compró 49% de la participación que el gigante de lujo LVMH tenía en su marca.

La marca de trajes de baño de Saint-Tropez Vilebrequin llegará a OH! Buenos Aires. Foto: archivo

Además, llegará Phsyco Bunny, casa de ropa para varones fundada en 2005 en Nueva York que se caracteriza por sus tonos vibrantes y su logo de un conejo con huesos entrecruzados al estilo una calavera.

“Están entrando al shopping en exclusiva, es decir, no están en otros. Nos enfocamos en ellas, además de las principales marcas argentinas. Se están negociando los contratos con otras, que se anunciarán próximamente”, anticipó Brocca.