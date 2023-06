MasterChef Argentina: Juan Ignacio volvió a ser eliminado

El participante quedó afuera del programa por segunda vez tras haber entrado en el repechaje.

Una nueva gala de eliminación tuvo lugar este domingo en Masterchef y Juan Ignacio, quien había entrado en la etapa de repechaje por el voto de sus compañeros, volvió a quedar eliminado.

Juan Ignacio preparó una mezzaluna rellena de brocoli con manteca de hierbas y la definición estuvo entre él y Aquiles, que presentó presentó chipa so’o con coleslaw y queso con hierbas.

El participante, conocido como “el rey de la pasta” se llevó una dura devolución de Donato de Santis, experto en el tema: “Está bien armada la medialuna pero el relleno hace mucho ruido. Tiene poca consistencia y parece que queda vacío”, el dijo el jurado.

A su turno, Germán Martitegui también fue lapidario: “Creo que sos víctima de este nombre, ‘el rey de la pasta’, porque ahora solo comemos pasta y parece que no supieras hacer otra cosa. Después del reingreso tendrías que hacer siempre algo diferente. Estamos en un problema entre lo reiterativo y la falta de sabor”, agregó.

«Me toca irme. Quien a pasta mata, a pasta muere. Me voy muy conforme, el día de hoy me gustó mucho y, bueno, esperemos que esto traiga posibilidades con la pasta en un futuro. Es una experiencia invaluable, no solamente por los consejos que me llevo, sino por el amor de mis compañeros y por todo el trabajo que hay acá adentro», dijo Juan Ignacio antes de abandonar el programa de cocina.

“Estoy muy feliz de que me hayan elegido mis compañeros y no por un plato, en este caso. Yo entiendo que es una competencia de cocina y que tenía que ser por el plato”, sostuvo.