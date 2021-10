En las últimas horas trascendieron los nombres de tres mujeres del mundo del espectáculo.

“MasterChef Celebrity 3″: quiénes son los famosos que se suman a la competencia.

Después de una exitosísima segunda edición de MasterChef Celebrity, donde se consagró campeón Gastón Dalmau, la producción del ciclo prepara todo para una tercera temporada. Si bien ahora están abocados a las grabaciones de Bake Off Argentina (Telefe), ya empezaron a contactarse con los famosos que formarán parte del reality de cocina.

A fines de agosto, el periodista “Pampito” había confirmado la presencia de Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Tití Fernández, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Joaquín Levinton y Paula Peque Pareto.

Sin embargo, en las últimas horas trascendieron tres nombres nuevos: Mery del Cerro, Vicky Braier, más conocida como Juariu la especialista en rastrear las redes sociales de los famosos, y Charlotte Caniggia.

La modelo estuvo como invitada en el certamen cuando ayudó a cocinar a su amiga Cande Vetrano. En ese entonces se encontró con Dalmau y Rocío Igarzabal, sus excompañeros del elenco de Casi Ángeles.

Según trascendió en las últimas horas, Mery del Cerro, Charlotte Caniggia y Juariu se sumarían a la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

Después del polémico paso de Alex Caniggia por el certamen que abandonó a semanas de la final, su hermana se animará a sumarse a las cocinas de Masterchef Celebrity.

Por último, Juariu, que había bromeado el año pasado con su participación en el ciclo, este año lo cumplirá. “¿Les conté que Juariu se va de Bendita para arrancar en MasterChef?”, escribió Ángel de Brito al confirmar la noticia en sus redes.

De ser así, solo restarían confirmar cinco concursantes para completar la lista de 16 participantes que deberán deleitar los paladares de los jurados más exigentes: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Los participantes pedidos por Damián Betular y Donato de Santis para “MasterChef Celebrity 3″

En junio Betular comentó que le encantaría que en la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe) estuviese Wanda Nara. Pero no fue el único jurado que convocó a una figura, ya que recientemente Donato de Santis reveló que le gustaría tener a Susana Giménez y a Ricardo Darín.

“Wanda tiene que estar en las cocinas de MasterChef Celebrity”, sostuvo en el aire de Por si las moscas (AM1110) el maestro pastelero. Entonces la empresaria se hizo eco de la declaración del jurado y respondió con picardía: “Chicos, yo hago comida muy olla popular. Ricas, económicas y para un millón”.

Tiempo después Donato coincidió con su colega, pero reconoció que no sabe si será posible logísticamente. Tras destacar que en la Argentina no es difícil conseguir participantes para un programa así porque abundan los talentos en todos los rubros, De Santis comentó: “Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Ricardo Darín sería genial. Son figuras que están en otro lado del mundo y que no sé si van a comprometerse por tanto tanto tiempo”.

El actor no se hizo el desentendido, pero le dijo que no al ciclo. A través de su cuenta de Twitter respondió: “Imposible, gracias”.