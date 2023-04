MasterChef: quién fue el nuevo eliminado

Otra gala de eliminación pasó por el reality de cocina y un participante tuvo que abandonar la competencia.

Una nueva gala de eliminación llegó a MasterChef este domingo. Después del desafío planteado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, un participante tuvo que abandonar la competencia.

Durante la cuarta gala de eliminación, los cocineros tuvieron que preparar unas minis tarteletas con merengue suizo, masa de chocolate y almendras y dos salsas cítricas. El principal desafío de la jornada era seguir el paso a paso de la receta y tratar de copiar lo más posible el modelo de postre.

Juan Ignacio Feibelmann se convirtió en el nuevo eliminado, después de no haber tenido éxito en las réplicas de mini tartaletas de naranja que solicitó el jurado.

Después de haber presentado su plato y no haber tenido éxito, Nacho terminó junto con Juan Francisco Moro y Delfina Gayoso como los cocineros con los peores platos de la cuarta gala de eliminación.

«Me voy con una prueba difícil. Me hubiese dado bronca si me iba con algo que ya conocía o con lo que estaba cómodo, pero hoy di lo mejor de mí. Para mí alcanzó, pero no para la competencia. Me voy bien y contento. Tengo un tatuaje que dice sé tu mismo y creo que eso fui hoy. Me voy con mucha alegría», declaró el cuarto eliminado de la competencia de cocina más exigente del mundo.