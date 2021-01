Mathias Laborda, posible refuerzo: «Me encantaría jugar en el River de Gallardo»

El defensor uruguayo suena fuerte para sumarse al club «Millonario» de cara a la próxima temporada y rompió el silencio sobre el interés de la institución.

En los últimas días, River terminó su participación en la Copa Libertadores y los rumores sobre las posibles incorporaciones comenzaron a sonar cada vez más fuerte.

Desde hace muchos años que el club «Millonario» se caracteriza por contratar jugadores uruguayos y en cada mercado de pases algún que otro nombre suena. Esta vez no va a ser la excepción y ya hay dos jugadores de Nacional que se encontrarían en el radar de Marcelo Gallardo, si es que continúa en el club.

Mathias Laborda, marcador central de Nacional de 21 años, es buscado desde el club de Núñez. Si bien no hay cupo extranjero disponible, probablemente eso se solucione con la partida de Jorge Moreira que es pretendido por Racing y Libertad de Paraguay.

“Hace unos días hablé con mi representante y me contó del tema que hubo una llamada de River para conocer mi situación con Nacional y que yo les interesaba, pero no hubo negociaciones. Eso me generó la satisfacción de que vengo haciendo las cosas bien. Soy joven y que un equipo de tanta jerarquía se interese en mí me genera placer y la sensación de que estoy para más”, dijo Laborda en una entrevista realizada al diario Olé.

Luego agregó: “Me encantaría jugar en este River de Gallardo. En cualquier parte del mundo escuchan la palabra «River» y paran la oreja para ver qué dicen. Es reconocido en todo planeta por lo que ha ganado y el nivel actual es impresionante”.

«Jugar contra River se disfruta, pero se sufre más que nada, ja. Nos tocó perder la vuelta 6-2 y fue duro. Siempre tienen la pelota, la intensidad es altísima, no te deja ser nunca protagonista. Era agarrar la pelota y tener tres o cuatro jugadores presionándote. Se mueven por todos lados”, explicó Laborda sobre el partido que disputó «La Banda» ante Nacional.