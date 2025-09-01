Mató a su mujer para irse con una alumna y fue condenado por un podcast: el caso del ex rugbier Chris Dawson

La vida de Chris y Lynette Dawson parecía en total armonía y sin sobresaltos. En 1970 se casaron, tuvieron dos hijas y residían en un tranquilo suburbio al norte de Sídney, Australia.

De acuerdo a los testimonios que reflejan las notas, compartían asados y actividades comunitarias los fines de semana.

El, después de su retiro como rugbier profesional en los años 70, comenzó a desempeñarse como profesor de educación física en escuelas cercanas.

Mientras que las notas del momento dejan entrever que Lynette estaba abocada a las tareas de su casa y la crianza de sus hijas.

Todo esta dinámica se trastocó por completo, como cuenta una nota de BBC, cuando Chris comenzó a fijarse especialmente en JC, como se la denominó en el juicio para resguardar su privacidad, una de sus alumnas que tenía en ese momento 16 años.

Lynette y Chris Dawson se casaron en 1970 y tuvieron dos hijas.

El duplicaba su edad. A pesar de diferencias, comenzaron un vínculo clandestino.

La nota de BBC cuenta que Dawson llegó a obsesionarse con la joven y, en seguida, la contrató como niñera y muy frecuentemente le pedía que pasara la noche en la casa.

Al mismo tiempo, quiso alejarse de Lynette. Pero ella le negó el divorcio.

El plan más macabro

La obsesión de Dawson siguió en aumento y el vínculo con la adolescente fue escalando a niveles de perversión.

El cuerpo de Lynette Dawson nunca fue encontrado Foto NSW Police.

Según su testimonio durante el juicio, tenían sexo en la casa cuando Lynette estaba dormía o bañándose. Una de las hipótesis es que Chris le daba a Lynette bebidas con sedantes para que ella entrara en un sueño profundo.

La presión de Joanne

En esa dinámica, JC amenazaba con terminar su aventura y Chris exacerbaba aún más su fijación hacia ella.

«Cuando el vínculo se convirtió en una relación sexual, Dawson se enfrentó a la cruda realidad de que no podía permanecer casado y, aun así, mantener su relación cada vez más intensa con la adolescente”, expresó el juez muchos años después.

«La perspectiva de perderla lo angustió, lo frustró y, en última instancia, lo abrumó», sentenció.

El enigma de Lynette

El 8 de enero de 1982 Lynette habló por última vez con su madre y quedaron en reunirse con toda la familia al día siguiente en las piscinas públicas de Northbridge Baths. Pero los Dawson nunca llegaron.

Chris Dawson quería divorciare y Lynette se oponía.

Durante la investigación la madre declaró que ese día notó a su hija chispeante y que ella le dijo que su marido le había preparado una exquisita bebida.

La denuncia fue hecha casi un mes después después. Según Chris, su mujer le había pedido tomarse un tiempo para pensar cómo seguir la relación y que varias veces se había comunicado con él.

También aseguró que varias personas la vieron y que se había unido a un grupo religioso.

JC, por su parte, se instaló en la casa de los Dawson tres días después de la desaparición de Lynette. Dos años más tarde, se casaron. Tuvieron una hija y se divorciaron en 1993.

La sentencia dilatada

Siguieron investigaciones y juicios que no fueron demasiado fructíferos. Hasta que en 2003 se determinó que que Lynette habría sido asesinada por una persona de su entorno. Pero que no había pruebas suficientes para presentar cargos.

En 2018, 36 años después de la desaparición, el periodista Hedley Thomas investigó el caso en su podcast.

La nota tuvo un gran impacto y llevó a abrir el proceso judicial.

Finalmente, a fines de 2022, a 40 años del femicidio, Dawson fue condenado a 24 años de prisión por ser considerado autor de un crimen objetivamente muy grave.

“Lynette Dawson era intachable y no merecía su destino”, dijo el juez en su sentencia. Luego agregó: “A pesar del deterioro de su matrimonio, ella estaba completamente desprevenida”. También hizo mención a la obsesión posesiva con respecto a JC.

Un año más tarde fue condenado por abuso sexual por la diferencia de edad con su amante y después esposa.

Dawson jamás aceptó los cargos ni reveló qué pasó con Lynette y la última información disponible es que a sus 77 años sigue en prisión.