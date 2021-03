Matt Groening se defendió de las críticas: «Estoy orgulloso de Apu»

El personaje asiático – estadounidense generó un debate sobre la representación racial que sigue vigente.

Matt Groening, el creador de Los Simpson, aseguró que está «orgulloso de Apu» por las críticas que tildan al personaje como una caricatura racista.

Apu Nahasapeemapetilon -cuya voz original realizó el actor Hank Azaria- ya no aparece tanto en la serie, pero tuvo más lugar en otros momentos, generando un debate sobre la representación de estereotipos respecto a las personas asiático-americanas.

En una entrevista al diario USA Today, Groening aseguró: «Yo creo que las historias de Apu son fantásticas, y es uno de los personajes con más matices dentro de un show animado de dos dimensiones. Entonces, sí, estoy orgulloso de Apu. No quiero abrir una nueva oleada de críticas, pero no importa lo que diga. Igualmente las tendré».

El año pasado, actores y actrices blancos decidieron que ya no realizarían doblajes a personajes que no lo sean. El creador de Los Simpson también opinó de eso: «No fue mi idea, pero no tengo problemas con eso. ¿Quién puede estar contra la diversidad? Así que está perfecto. De todos modos, debo decir que actores y actrices no fueron empleados para interpretar personajes específicos. Fueron contratados para hacer cualquier personaje que se nos ocurriera. Para mí, lo asombroso es ver a todos nuestros brillantes actores y actrices que pueden hacer múltiples voces. Eso es parte de lo divertido de la animación. De cualquier modo, ser más inclusivos y contratar a más gente, estoy completamente a favor de eso».