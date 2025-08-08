Matt Smith pasó de The Crown y House of the Dragon a villano de la nueva película de Star Wars

Esta semana, finalmente se confirmó que Matt Smith se suma el universo de Star Wars. Según informó de The Hollywood Reporter el actor, reconocido especialmente por sus roles en House of Dragon y The Crown, fue elegido para ser uno de los protagonistas de de Star Wars: Starfighter, del director Shawn Levy.

De acuerdo al artículo en el que se confirmó la participación de Smith en lo nuevo de Star Wars, el actor se pondrá en el rol de villano, aunque no tendrá este lugar sólo para él. Actualmente, Levy todavía se encontraría en la búsqueda de una antagonista femenina que lo acompañe.

Varias fuentes aseguran que Mikey Madison, ganadora del Oscar este año por su rol protagónico en Anora, sería quien está en mira para ser elegida.

Lo que sí se sabe y está confirmado es que Ryan Gosling será el gran protagonista de la película, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027.

Matt Smith formará parte de «Star Wars: Starfighter», del director Shawn Levy. Foto Reuters

El papel que se hizo desear

La llegada de Matt Smith a Star Wars no es una noticia que tome completamente por sorpresa a quienes siguen de cerca a ese mundo. Esto porque, en el año 2018, se dijo en varios medios que el actor estaba en consideración para participar en Star Wars: El ascenso de Skywalker. Sin embargo, esto no se materializó.

En ese año, en el que los portales no paraban de apuntar hacia él, el periodista Josh Horowitz le consultó a Smith sobre el tema durante una entrevista para su podcast Happy Sad Confused. Y a pesar de los fuertes que eran los rumores respecto de que se iba a poner en la piel del joven Palpatine, el actor se negó a hacer comentarios. El rol terminó, finalmente, en manos de Ian McDiarmid.

Matt Smith iba a formar parte de la saga para «Star Wars: El ascenso de Skywalker», pero esto no se concretó. Foto AP

«Pero fue algo genial, una parte y un concepto realmente geniales. Fue algo importante, un gran detalle de la historia, un detalle transformador de la historia de Star Wars, y nunca llegó a concretarse», comentó Smith al respecto.

Este anuncio llega en medio de una agenda de trabajo muy movida para el actor, que viene de terminar la segunda temporada de House of Dragon. A su vez, está por estrenar un thriller, Caught Stealing, en el que compartirá pantalla junto con Austin Butler, Zoe Kravitz y Bad Bunny.

Qué se sabe hasta ahora de Star Wars: Starfighter

Con la confirmación del papel de Matt Smith en Star Wars: Starfighter, ya quedaron confirmados tres lugares, teniendo en cuenta que ya se sabía que Ryan Gosling y Mia Goth formarán parte del proyecto. En cuanto al resto del equipo, además de haberse divulgado que Shawn Levy está a la cabeza como director, se supo que Jonathan Tropper escribió el guion.

Ryan Gosling será el protagonista de lo nuevo de Star Wars, a estrenarse en mayo de 2027. Foto EFE

En abril, durante una celebración de Star Wars en Tokio, se reveló que esta nueva historia ambientada en el icónico universo intergaláctico transcurre cinco años después de los hechos de Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker. Es decir, de aquel proyecto que le puso un punto final a la saga Skywalker y actualmente es la última película de Star Wars en orden cronológico de la historia.

Antes de que estrene, en mayo de 2027, está prevista la llegada de The Mandalorian y Grogu, la próxima película del universo de Star Wars, que hará su debut el 22 de mayo de 2026.