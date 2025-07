Mauro Icardi puso las iniciales de los hijos de La China Suárez en sus botines y Wanda Nara lo liquidó

Un nuevo escándalo se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi relacionado con Eugenia «La China» Suárez.

Tras el regreso de la actriz al país, el futbolista publicó desde Turquía una fotografía de sus nuevos botines personalizados.

En la imagen que fue compartida en el Instagram del jugador del Galatasaray se puede ver que, en este calzado deportivo, está el nombre de La China al lado de la bandera argentina.

Del lado de afuera, cerca del tobillo, en un botín dice «Francesca», por la hija mayor de Icardi, y abajo las iniciales «V.C.B.», por los hijos de Wanda Nara con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto.

Cabe recordar que si bien no es el padre biológico, Mauro estuvo presente en la vida de esos chicos desde su infancia por su matrimonio con la mayor de las hermanas Nara, que duró diez años.

Pero la polémica no termina allí. En el otro ejemplar de ese par, el futbolista escribió «Isabella» por su hija de 8 años, y debajo las iniciales «R.M.A.» por los hijos de Eugenia: Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña.

Al ver esto, la mediática decidió publicar un descargo contra su ex pareja en su cuenta de X (ex Twitter).

Mauro Icardi puso el nombre de «La China» en sus botines junto a la bandera argentina. Foto: Instagram

«Que te tengan que obligar a pagar la obra social y alimentos de tus propios hijos de manera urgente es lo más bajo que puede caer un ‘millonario’», comenzó diciendo Wanda.

Los botines de Mauro Icardi con el nombre de sus hijos, de los hijos de Maxi López y de los hijos de La China Suárez. Foto: Instagram

En ese sentido, Nara criticó el gesto del futbolista de poner el nombre de sus hijas en sus botines pero no hacerse cargo de sus obligaciones económicas y se diferenció de él: «Qué letritas ni letritas, yo no pongo las iniciales (de mis hijos) en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple».

«Pasaron ya diez meses, ¿por qué no usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines, ridículo?», lo desafió la mediática al jugador de fútbol.

La respuesta de Wanda Nara contra Mauro Icardi por deber alimentos y no pagarles la obra social a sus hijas, Isabella y Francesca.

La palabra de La China Suárez al volver a la Argentina

Tras pasar un par de semanas en Estambul junto a Mauro Icardi, la actriz regresó al país para celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Rufina Cabré.

Desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, La China debió enfrentar a los medios de comunicación que le preguntaron por diferentes temas relacionados al escándalo mediático que la involucra.

Al ser consultada sobre su futuro junto al futbolista en Turquía, Suárez aseguró enamorada que seguirá acompañándolo «siempre».

Respecto a ese país que frecuenta debido al trabajo de su pareja, opinó: «Me encanta Turquía”. También adelantó que tiene proyectos laborales allá.

La despedida de Mauro Icardi y La China Suárez en Estambul. Fotos: Instagram.

En un momento, los periodistas les preguntaron a Eugenia si había usado la ropa interior de Wanda Nara que quedó en la casa de Turquía.

Si bien contestó por la negativa, Suárez no pudo evitar lanzar una carcajada incómoda frente a esta consulta.

Luego, la ex Casi Ángeles explicó que no descarta casarse eventualmente con Mauro, aunque por ahora no está en los planes.

La China Suárez no descartó casarse y tener hijos con Mauro Icardi. Fotos: Instagram.

En ese sentido, confirmó que con el futbolista hablan de tener hijos en un futuro: «Estamos armando una familia, estamos hace meses haciendo todo por estar juntos, si no, ninguno se bancaría esto».

Para finalizar, la actriz se metió en la polémica con Benjamín Vicuña, quien un día antes del viaje a Turquía revocó el permiso de Amancio y Magnolia para ir: «No sé hay que preguntarle a Benjamín, están hablando los abogados, pero yo vivo con mis hijos, voy con ellos desde que nacieron para todos lados».