Mauro Zárate: «Hice mucho más de lo que haría el 99,9% de los hinchas de Vélez por el club»

El futbolista se volvió a referir a su salida de Vélez Sarsfield con un particular frase.

La problemática salida de Mauro Zárate de Vélez Sarsfield para arribar a Boca parece continuar latente, y a pesar de tener un buen presente en América Mineiro de Brasil, el delantero volvió a referirse al tema, con una frase un tanto picante.

Según consideró el goleador, el enojo de los hinchas del «Fortín» fue «exagerado», y en esta línea, lanzó: «Hice mucho más de lo que haría el 99,9 por ciento de los hinchas de Vélez por el club. Que quede en el que lo quiera ver».

«Yo no le puedo pedir al hincha que me perdone y que haga como si no pasó nada. Lo único que siempre dije y sigo diciendo es que volví en un momento que nadie quería hacerlo. Lo hice gratis y jugué gratis, dejé todo para salvar al equipo que me vio nacer», manifestó Zárate tras ser consultado por su salida en diálogo con el programa Líbero de TyC Sports.

De todos modos, el futbolista destacó su paso por Vélez, que calificó como «hermoso», y explicó: «Yo decidí tener la chance de jugar en un club como Boca que es muy lindo, a todo jugador le gustaría jugar en La Bombonera. No me arrepiento, pero yo respeto al hincha de Vélez que está enojado conmigo y que no quiere saber nada de mí, nada más».