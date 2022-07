Máximo Kirchner: «Lo que pasó en los últimos días habla de una irresponsabilidad supina»

El diputado nacional y titular del justicialismo de la provincia de Buenos Aires apuntó contra Martín Guzmán durante un acto en Escobar.

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabeza este jueves un encuentro con la militancia en la ciudad bonaerense de Escobar, junto a Ariel Sujarchuk y Cristina Álvarez Rodríguez.

La actividad, promovida por el Partido Justicialista de la provincia, comenzó cerca de las 17 con un microestadio de Garín repleto. En el acto, en el que Máximo Kirchner tuvo un encendido discurso, después de varios meses de silencio, también asumieron las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires y de Escobar.

«El profundo daño que género la presidencia de Macri a quienes no lo votaron y a quienes lo votaron es de una gran extensión en el tiempo. Lo que nunca dejará de sorprenderme es como minimizan lo que Macri le hizo a nuestro país» manifestó el Presidente del PJ Bonaerense en el comienzo de su discurso.

En este contexto, se refirió a la toma de deuda extraordinaria realizada por Juntos por el Cambio y reflexionó: «Cabe preguntarse como viviríamos si ese endeudamiento hubiera llegado a la gente».

También se tomó unos minutos para hablar sobre las declaraciones sobre la Argentina que realizó la responsable del FMI, Kristalina Giorgieva, y Máximo Kirchner manifestó: «dijo ayer en un cable de una agencia europea estas palabras ‘necesitamos tener claro que las acciones dolorosas’, repito, ‘necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones’. ¿Dolorosas para quien? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente, hasta donde van a ser capaces de llegar?».

«Ustedes como compañeros y compañeras, que a veces son tratados como ciudadanos o ciudadanas de segunda por no vivir en la Ciudad de Buenos Aires o en las 40 manzanas donde se define todo, tiene que dar una demostración de amor propio de poder soñar un destino diferentes, para sus comunidades, para sus familias y para cada uno de ustedes mismos», insistió.

Y añadió: «No basta que nos una el espanto. Nos tienen que unir los sueños y las ilusiones. Entender que no alcanza con decir que ‘Macri está del otro lado’».

Luego, el Diputado del Frente de Todo no dudó en apuntar contra Martín Guzmán, e indició: «Esto que ha a pasado en los últimos días, que vaya a saber como habrá sido, pero no comunicándose con el Presidente habla de una irresponsabilidad supina», y luego comparó como los medios de comunicación trataron su renuncia al bloque y la del ex ministro de Economía y habló de «doble vara».

«Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes muy importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera, por ejemplo, a mi no me importa, me tiene sin cuidado, a la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán y los dejó tirados. Y ahí esta Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón», subrayó.

Antes de finalizar, Máximo Kirchner se refirió a la importancia de subir el poder adquisitivo de los trabajadores y se refirió a los que piden una reforma laboral: «Hay que trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadoras y trabajadores de los sectores formales, informales y de la economía popular o llámenle como quieran. ¿Saben por qué? Porque a veces les quieren hacer creer que si se modifican leyes laborales va a haber más trabajo. Del 2015 a la fecha nuestro pueblo, nuestro ciudadanos y ciudadanas, trabajen en un comercio o sean dueños de un comercio, nuestros arquitectos, nuestros maestros mayor de obras, trabajen en relación de dependencia o no, han perdido más de 15 puntos de poder adquisitivo sin que se hay modificado una sola ley laboral».