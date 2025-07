Mayumana: el show que transforma el ritmo en energía pura activando los sentidos

El grupo internacional Mayumana regresó a los escenarios con un espectáculo que vuelve a sacudir los sentidos del público. Con una propuesta que mezcla percusión, danza, humor y tecnología, este equipo demuestra por qué, desde hace más de dos décadas, es sinónimo de innovación escénica y energía contagiosa que no deja indiferente a nadie.



Un show que no se parece a ningún otro, Mayumana apuesta por lo sensorial: sonidos creados con elementos no tradicionales, coreografías que nacen del ritmo y no al revés, y una sincronización milimétrica entre cuerpo, música, luces y muchas cosas más. En escena, los actores no solo bailan: golpean, saltan, juegan y se conectan con el público de una manera única haciendo que todos los presentes se sientan parte de una experiencia única en su estilo.

El ritmo, humor y conexión con los sentidos demuestran que el espectáculo de Mayumana es una experiencia que apela tanto a la emoción como a la sorpresa. Los artistas no se limitan al virtuosismo técnico: también generan situaciones cómicas, interactúan con el público y rompen la cuarta pared con guiños visuales y sonoros haciendo que los espectadores entren en confianza rápidamente con el elenco. Cada número es una explosión de creatividad donde lo cotidiano, una silla, una caja, una luz se transforma en instrumento.

En agosto, el espectáculo también tendrá su paso por el Teatro Broadway de Rosario y el Quality Espacio de Córdoba.

La reconocida compañía Mayumana presenta su show Currents, un espectáculo impactante para toda la familia. Se presentará por únicas 5 funciones en el teatro Broadway, 16, 23 y 30, últimos tickets disponibles en Plateanet. Inspirado en la histórica «guerra de las corrientes» entre Nikola Tesla y Thomas Edison, el espectáculo representa esa batalla de energías desde lo físico, lo sonoro y lo visual.

Currents fusiona lo clásico del universo Mayumana con nuevas piezas, en un show dinámico que se reinventa en cada temporada. Todo está creado para que el espectador «vea la música» y «escuche el movimiento», en una coreografía que rompe fronteras entre la danza y el ritmo, el cuerpo y el sonido. Las entradas pueden conseguirse a través de www.plateanet.com para Buenos Aires, www.ticketek.com.ar para Córdoba y tuticket.com para Rosario.