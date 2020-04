MELELLA: “LOS RESULTADOS QUE ESTAMOS TENIENDO SON GRACIAS AL ESFUERZO DE TODOS Y DEBEMOS CONTINUAR ASÍ”

Así lo manifestó el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, en referencia a la situación en la que se encuentra la provincia con respecto al COVID-19.

Además dijo sobre el aplanamiento de la curva de infecciones que “la cuarentena fue una decisión difícil que tomamos como Gobierno de la Provincia cuando todavía el Gobierno Nacional no había dado esta indicación y la verdad es que hoy venimos viendo los resultados positivos. Esto es gracias al esfuerzo de todos”.

“Sin embargo esto no terminó, recién comienza. Todavía pueden venir momentos complicados y es por esto que necesitamos seguir cumpliendo con el aislamiento como hasta ahora”, recalcó.

Asimismo, el Gobernador reconoció que “la realidad es que a nadie le gusta estar condicionado como estamos hoy, pero hay un DNU del Presidente y normativas que implementamos en la provincia destinadas a cuidar y defender la vida de todos y todas”.

“No somos dirigentes para ser simpáticos y que todo el mundo nos aplauda. Somos dirigentes porque hemos asumido la responsabilidad de buscar el bien común y esto implica tomar decisiones. Para la demagogia hay otros, nosotros no. Lo que hacemos es cuidar la vida de los fueguinos”, recalcó.



Por otro lado, acerca de la administración de la cuarentena, Melella afirmó que “aunque aún no tenemos fechas definidas, estamos analizando junto a los equipos provinciales y nacionales los protocolos para de a poco, muy lentamente, ir flexibilizando algunas actividades económicas con muchas restricciones y con mucho control”.

“El vecino tiene que confiar en que cada medida que tomamos es para cuidarlo y protegerlo. No somos gente que vamos a usar este momento para aprovechamiento político o electoral futuro, hacemos las cosas con sentido, con mucha serenidad y discreción. Si lo hacemos bien bienvenido sea y si nos equivocamos pedimos disculpas y rectificamos. No tenemos la verdad absoluta, pero lo que hacemos lo hacemos con la certeza de que es lo mejor en este momento”, finalizó.