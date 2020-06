MELELLA: “POR EL MOMENTO SOLO ESTAMOS PENSANDO EN FLEXIBILIZAR EL TURISMO INTERNO ENTRE LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA”

Así lo informó el Gobernador quien dijo además que falta mucho para la apertura del turismo nacional y extranjero. El mandatario también aseguró que la apertura de los aeropuertos y el puerto no será en el corto plazo.

En el marco de los datos epidemiológicos positivos que presenta la provincia y la paulatina habilitación de actividades económicas y productivas, el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella aseguró que “solo estamos pensando por el momento en flexibilizar el turismo interno entre las ciudades de la provincia” y recalcó que “para la apertura del turismo nacional y extranjero aún falta mucho tiempo”.

“No vamos a poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos realizado en estos meses para tener los datos epidemiológicos positivos que tenemos hoy” expresó y agregó que “así como tomamos una medida dura de iniciar la cuarentena una semana antes que el resto del país, seguiremos manteniendo estrictas medidas sanitarias para cuidar la salud de los fueguinos”.

En este sentido, el mandatario subrayó que “es cierto que la vida y la economía tienen que de ir normalizándose de a poco, pero ahora la apertura es muy lenta y progresiva”.

Melella sostuvo asimismo que “cuando hablamos de apertura turística lo primero va a ser flexibilizar la actividad para los vecinos y vecinas de las tres ciudades, sin recibir turistas de afuera de la provincia. Más adelante quizá se pueda pensar en argentinos de zonas que no tengan complicaciones con el virus, previo un estricto protocolo, pero para eso falta mucho. Y falta más aún para el turismo extranjero que en algún momento también con algún protocolo muy preciso deberá posibilitarse, porque es una actividad económica fundamental para la provincia. Pero para eso falta mucho y todavía no podemos hacerlo”.

Por otra parte, el Gobernador comentó que “tampoco hay fechas para la apertura de aeropuertos y el puerto. Hoy solo tenemos los vuelos humanitarios de Aerolíneas y todavía no se sabe cuándo comenzarán los vuelos regulares. En algún momento se pensó en vuelos regionales desde provincias con datos epidemiológicos positivos como los nuestros, pero la verdad es que es muy difícil porque por un lado Aerolíneas tiene su centro logístico en Buenos Aires y por otro día a día va cambiando la situación epidemiológica de algunas provincias”.

“Mientras tanto se trabaja en protocolos desde la provincia en conjunto con la Nación para cuando se puedan abrir estas actividades, pero no será en el corto plazo”, finalizó.