MELELLA: “SE ESTÁ LLEVANDO ADELANTE UN GRAN TRABAJO PARA CUIDAR LA SALUD DE NUESTRA POBLACIÓN”

En el marco de la situación de pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener la propagación del virus, el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, sostuvo que “hay que reconocer que hay un gran trabajo del Ministerio de Salud y de todos los trabajadores y trabajadoras del sector y de otras áreas para cuidar a nuestra población”.

“Apenas aparece un caso se hace un seguimiento muy importante de las personas que estuvieron en contacto y se hace una enorme tarea de contención. Realmente se está llevando a cabo una gran tarea y esto ha permitido que por el momento se haya logrado aplanar la curva de crecimiento de contagios, pero no hay que relajarse”, agregó.



En este sentido, comentó que “hace unos días se decidió con el COE realizar muestreos aleatorios de aquellos que no presentan síntomas en sectores que hoy están trabajando como en el área de seguridad, gente de supermercados, comercios, logística, para ver el grado de presencia que tiene el virus en la sociedad y que estos datos sirvan para tomar decisiones. Más allá de lo que nos envía el Gobierno Nacional, estamos comprando test rápidos para hacer muchas determinaciones en la población para saber más en profundidad cuál es la situación y seguir administrando la cuarentena”.

Melella también indicó que “la otra cara es la situación económica que es crítica. El Estado está presente brindando seguridad alimentaria a 20 mil familias, otorgando subsidios, créditos para pagar salarios, subsidios para pagar alquileres, créditos bancarios y no bancarios. Estaremos presentando también en estos días una ley a la Legislatura para afectar fondos a salud y a producción”.

“Deseamos que se active la economía pero no podemos liberar la cuarentena sin protocolos y sin un plan muy estricto, porque después esto puede tener consecuencias que nadie desea. Estamos pensando y preparando los protocolos para ver si en algún momento podemos empezar a flexibilizar en algún sector muy focalizado y muy controlado. Lo que propongamos lo tenemos que mandar a Nación para que sea aprobado. Se están trabajando en los protocolos sanitarios para dar algunos pequeños pasos pero eso no significa que se vaya a levantar la cuarentena”, subrayó.

Finalmente, el Gobernador dijo que “vamos a iniciar las mesas de salario y empleo juntando a empresarios y trabajadores para buscar acuerdos para sostener el empleo. Tenemos que acompañar desde todos los sectores y poner un gran esfuerzo para encontrar soluciones y mitigar los efectos de esta pandemia en la economía y en los puestos de trabajo”

“Hay que tener conciencia de que la única manera de cuidar la vida propia y la de nuestros seres queridos es sostener la cuarentena. Quiero agradecer a todos los vecinos de la provincia que están realizando este gran esfuerzo. Es una responsabilidad individual y colectiva que debemos mantener”, concluyó.