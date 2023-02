Messi sobre el Mundial: «Estaba escrito, tenía que terminar con un final feliz»

El capitán de la Selección Argentina habló mano a mano con Olé sobre el campeonato del mundo: «Sabía que dios me lo iba a dar», expresó

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aseguró que la conquista del Mundial Qatar 2022 «cierra el círculo» de su carrera deportiva, que a sus 35 años transita la etapa final con una asombrosa estadística parcial de 1.006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.

«Lo había dicho años atrás con mi familia y mi gente: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido este. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional», consideró el astro en una entrevista con Olé.

MESSI SOBRE TODOS SUS CRUCES CON HOLANDA

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo, admitió que no le gustó la «imagen» que dejó durante y después del picante partido contra Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.

«Los chicos me cargan con eso cuando discuten en joda, alguno que otro lo usa. Fue un momento en caliente que hoy no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. Fue un momento de calentura por todo lo que se vivió», expresó. Y además agregó: «Fue algo natural que salió así y quedó»,

«Sabía todo lo que se había comentado antes del partido y mis compañeros me decían ‘¿Viste lo que dijo? Cuando terminó todo eso, no me gustó lo que pasó pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo. Y pasa todo rápido. No estaba nada pensado», cerró en una entrevista con Olé.