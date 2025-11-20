Meta eliminará a menores de 16 años de Facebook e Instagram en Australia desde diciembre

La medida se adelantará antes de la entrada en vigor de la ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a adolescentes.

Meta anunció que a partir del 4 de diciembre removerá de Facebook e Instagram a los usuarios australianos menores de 16 años, cumpliendo con las nuevas leyes locales que prohíben la presencia de adolescentes en redes sociales y que empezarán a regir el 10 de diciembre, bajo pena de multas millonarias.

La compañía tecnológica explicó que comenzará a notificar desde este jueves a los usuarios australianos de entre 13 y 15 años que perderán acceso a Instagram, Threads y Facebook.

Según datos del gobierno, hay unos 350.000 usuarios de Instagram y 150.000 cuentas de Facebook en ese rango etario.

Meta envió mensajes indicando: “Pronto no podrás usar Facebook y tu perfil no será visible para ti o para otros”, y aclaró que podrán volver a la plataforma al cumplir 16 años.

Controversia y repercusiones internacionales

Las leyes australianas han sido calificadas por las redes sociales como “vagas”, “problemáticas” y “apresuradas”. Meta reconoció que comparte el objetivo de crear entornos en línea seguros, pero advirtió que “cortar la conexión de los adolescentes de sus amigos y comunidades no es la respuesta”.

Otros países, como Nueva Zelanda y Países Bajos, ya evalúan regulaciones similares para limitar el acceso de menores a aplicaciones como TikTok y Snapchat. Las empresas que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

