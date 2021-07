Miguel Ángel Cherutti defendió la participación de su hija Bianca en «La Voz Argentina»

En medio de polémicas por “acomodo” de los participantes, Bianca Cherutti, hija de Miguel Ángel Cherutti, se presentó en «La Voz Argentina» y varios usuarios y artistas que integraron el casting salieron a repudiar su participación en el programa.



Bianca interpretó «Hot stuff» de Donna Summer y tuvo el visto bueno de Lali Espósito y los hermanos Mau y Ricky, y decidió ir al equipo de los Montaner: «Nací para cantar. Quiero que me conozcan como Bianca y separarme un poco de mi apellido», sostuvo en la audición.

Pero ni su talento ni sus palabras sirvieron para que en las redes sociales evitaran ser lapidarias con ella y criticar que la hija de un famoso esté participando del reality de Telefe.

Por su parte, Cherutti defendió a su hija: «Eso va a pasar siempre. Si yo fuese jurado y sin que sea mi hija, objetivamente lo digo, la elijo igual. Para mí estuvo insuperable. Pero obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por ser mi hija. Además, hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene, canta hermoso. Ella sabe como es este juego y todo lo que se dirá. Pero tiene un gran talento y fue sola en busca de su camino».

«Fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho y me largué a llorar como un chico. Bianca me había comentado semanas atrás que había estado en las audiciones y que había grabado un programa. Creo que era el que salió anoche. Y no me adelantó más nada”, aseguró el humorista.

“Fue ella quien se presentó solita, Nunca me dijo nada y tampoco me nombró a mí. Luego obviamente cuando le piden los datos se enteran que es mi hija», sostuvo.

«Fue algo muy lindo lo que dijo ella y el jurado. Me hizo acordar a mí cuando yo cantaba allá por los 80 cuando laburé con gente muy grosa como Niní Marshall, Gerardo Sofovich, entre otros grandes. Tiene 25 años y tiene una familia hermosa de parte de su mamá y de su padre también. Ojalá que tenga mucha suerte, es una artista completa. Cuando apretó el botón Lali empecé a gritar como si fuese un gol de Argentina, muy emocionante», remarcó en una entrevista con Primicias Ya.

«Ella canta hermoso y se plantó de una manera impactante en el escenario. Hay que estar ahí, no es fácil», agregó.