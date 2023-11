Milei perdió el apoyo de empresarios para la dolarización

Algunos empresarios criticaron la iniciativa libertaria y la ruptura de relaciones con China y Brasil, dos proyectos impulsados por Javier Milei para su gobierno.

Algunos de los principales empresarios del país se manifestaron este miércoles en contra de la dolarización, pidieron acuerdos básicos entre oficialismo y la oposición y pusieron en duda la capacidad de Javier Milei de cumplir con sus promesas electorales, incluida la dolarización.

Javier Milei disertó ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en un evento realizado esta semana en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual los empresarios rechazaron la propuesta de dolarización del líder de La Libertad Avanza, y cuestionaron la propuesta de romper relaciones bilaterales con países como China y Brasil ya que esa maniobra tendría un impacto comercial en distintos sectores de la economía argentina.

«En la cuestión comercial considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos», sentenció Milei durante su exposición ante el CICyP.

Pero el titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, se refirió a que «para la industria argentina exportadora de carnes, que el 75% lo vende a China, alguna determinación respecto a ese mercado sería nefasta», y expresó preocupación: «Espero que sean declaraciones y nada más».

Mientras tanto, el presidente de Richmond Laboratorios, Marcelo Figueiras, consideró que «hay cosas que son irrealizables como lo que se dice de los países limítrofes o las relaciones comerciales», en relación a las afirmaciones de Milei en materia geopolítica y de vinculación externa.

«Mezclar la política con lo comercial, eso se tiene que flexibilizar porque no es viable. Todos los países del mundo protegen parte de su industria y hay que relacionarse con inteligencia», agregó Figueiras.

La propuesta de Milei de dolarización de la economía, es decir, de eliminar el peso argentino y adoptar al dólar como moneda oficial.

Ese guante lo recogió el titular de Corporación América, Eduardo Eurnekián, quien sostuvo que «un país que no tiene su propia moneda no puede tener nada» y declaró: «no soy amante de la dolarización».

«Tenemos que tener dignidad y moneda propia, no creo que la solución sea dolarizar», sentenció.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, afirmó: «No creo en la dolarización, sino en recuperar el valor de nuestra moneda», y advirtió que “las cosas que se dicen en campaña muchas veces cambian una vez que llegás a la Casa de Gobierno y tenés que gobernar”.

Grinman consideró que «Argentina necesita acuerdos básicos fundamentales para salir adelante, y esto no lo puede solucionar un gobernante solo».

«Sin una oposición responsable va a ser muy difícil. Argentina tiene un escenario extraordinario para el futuro pero necesita consensuar», señaló antes de afirmar que «la sociedad está pidiendo dos cosas: cambios y paz social».

En esa línea Figueiras sostuvo que «lo nuevo sería un llamado a que se establezcan acuerdos y se elimine el péndulo y la grieta», y que «hay que definir el modelo de país, establecer un plan y generar confianza y ahí vamos a volver a arrancar».