Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una bebé

Este jueves, sin que nadie se lo esperara, Millie Bobby Brown (21) y su marido Jake Bongiovi (23) anunciaron que fueron padres de una nena. Sin embargo, existe un motivo por el que nadie vio a la actriz embarazada en ningún momento: eligieron la vía de la adopción.

Como buenos miembros de la generación Z, la pareja eligió las redes sociales para contarles la feliz noticia a sus seguidores.

«Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi», escribió el matrimonio en un comunicado conjunto publicado al mismo tiempo en sus cuentas de Instagram.

El comunicado de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi. Foto: Instagram.

Hasta el momento, los nuevos padres no publicaron ninguna foto de su hija y, a juzgar por el pedido de privacidad que hicieron, no se espera que lo hagan en un futuro cercano. Asimismo, optaron por no revelar el nombre de la menor.

La confirmación de la llegada de la bebé a las vidas de la actriz y su esposo apareció poco tiempo después de que estallaran los rumores de un supuesto embarazo de Millie Bobby Brown que ella nunca confirmó ni negó.

Sin embargo, siempre remarcó que cree que los rumores surgieron a raíz de la cantidad de tiempo que ella y Bongiovi pasan alejados de todo en la granja de Giorgia en la que viven. Allí, ambos adoptaron a muchos animales para darles asilo y cuidado.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi viven en una granja llena de animales en Giorgia. Foto: AP.

«La gente empezó a pensar que estaba embarazada porque compraba mamaderas y pañales y todas esas cosas», expresó Millie en el podcast Smartless. Y sumó: «Las cabras son como bebés. Son tan lindas. Luego llegan a las ocho semanas y ya son adultas, tienen cuernos y quieren salir a la calle».

«De verdad quiero una familia. De verdad quiero una familia grande. Soy una de cuatro. Él es uno de cuatro. Así que, definitivamente, está en nuestro futuro «, adelantó.

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en 2021 a través de Instagram y, a partir de ese momento, no se separaron nunca más. En noviembre de ese mismo año, con una publicación desde el London Eye, confirmaron su noviazgo.

En los años siguientes, compartieron fiestas, cumpleaños, reuniones familiares, alfombras rojas y muchos tiernos posteos en Instagram.

El posteo con el que Millie Bobby Brown oficializó su compromiso con Jake Bongiovi.

En abril de 2023, Brown y Bongiovi se comprometieron y lo anunciaron en Instagram, con una foto de la actriz usando un gran anillo de diamantes en la mano izquierda. Para la ocasión, su suegro, Jon Bon Jovi, la felicitó frente a la prensa. «Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz», declaró el músico.

En marzo de 2024, Millie y Jake se casaron en secreto. De acuerdo con The Sun, «fue una ceremonia romántica y discreta, con sus familiares más cercanos acompañándolos mientras pronunciaban sus votos».

Millie Bobby Brown en su boda junto a Jake Bongiovi. | Fotos: Instagram

Más adelante, se casaron por segunda vez en Villa Cetinale, Italia. Para la ocasión, Brown lució un vestido de Galia Lahav a medida, mientras que Bongiovi lució un esmoquin de Tom Ford.