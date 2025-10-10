Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se mostraron por primera vez con su hija en brazos: la foto que subió la actriz

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se mostraron por primera vez sosteniendo a la bebé que adoptaron este año. Es una foto que forma parte de un carrusel de Instagram que la estrella de Stranger Things compartió el jueves y resume su primera semana de octubre.

En la foto se puede ver al matrimonio junto con su pequeña bebé en brazos. Es una imagen muy cuidada que da cuenta de que, por ahora, ambos eligen no mostrar el rostro de la niña.

La actriz de 21 años y el hijo modelo del músico Jon Bon Jovi, de 23, anunciaron en agosto que fueron padres a través de la adopción.

«Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi», escribió el matrimonio en un comunicado conjunto.

La pareja ya fue vista paseando a la bebé en East Hampton, en Nueva York. Fue a partir de esa imagen que surgieron rumores del posible nombre de la niña.

En la foto se ve que Bobby Brown tiene una funda de teléfono con las iniciales “RWB”, que podrían tener que ver con el nombre de su hija.

Teniendo en cuenta esas letras, muchos fans dedujeron que la bebé podría llamarse Ruth en homenaje a la abuela de Millie, que murió en 2020 y fue muy importante en la vida de la actriz.

La foto donde se ve a la bebé de Bobby Brown y Bongiovi. Foto: Instagram

«Mi sueño era tener un bebé… Quería ser la mujer que mi mamá es para mí, y quería ser la mujer que mi abuela fue para mí», confesó Millie en una entrevista con Glamour UK en 2023.

Bobby Brown y Bongiovi, una superpareja centennial

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su historia de amor en 2021. Su relación se hizo pública en junio de ese año, cuando fueron fotografiados juntos en Nueva York.

Poco después, confirmaron el vínculo a través de redes sociales, compartiendo imágenes cariñosas que despertaron el interés de los fans. Desde el inicio, ambos mostraron una conexión sólida y se acompañaron mutuamente en sus proyectos profesionales.

En 2022, la pareja consolidó su relación y comenzó a asistir junta a eventos de alto perfil, como alfombras rojas y estrenos. Desde el comienzo, su relación se mantuvo estable, alejada de escándalos, y fue ganando madurez con el tiempo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, juntos en un evento de Netflix. Foto: AP

A comienzos de 2023, Millie anunció su compromiso con un emotivo post en Instagram citando una canción de Taylor Swift. Jake también compartió su felicidad en redes sociales, y las familias de ambos mostraron su aprobación.

En 2024, los jóvenes dieron un paso más y se casaron en una ceremonia íntima, según medios estadounidenses. Aunque mantuvieron los detalles en reserva, trascendió que fue un evento discreto y familiar.