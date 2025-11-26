Millonaria incautación de contrabando en Corrientes: hallaron perfumes, cremas, zapatillas y anabólicos

Un importante secuestro de mercadería fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el kilómetro 495 de la ruta nacional 14, en Paso de los Libres, Corrientes, sobre un camión de gran porte. En él se estaba transportando material de contrabando, de origen extranjero y valuado en una suma millonaria.

El procedimiento formó parte de los controles habituales que realizan los agentes sobre esta arteria que conecta Entre Ríos con Misiones, por lo que es una vía importante para el transporte de mercadería, muchas veces de forma ilegal.

En esta oportunidad, el camión de gran porte fue parado por los policías para revisar la carga y la documentación.

De inmediato, el personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF), luego de inspeccionar el rodado y su carga, detectó que las cajas de cartón que llevaba tenía productos extranjeros que no contaban con su documentación respaldatoria.

Secuestro de mercadería ilegal en Paso de los Libres. Foto Policía Federal.

En consecuencia, se dio intervención al Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, y ante la Secretaría Penal 2 del doctor Nahuel Oliva, y se dispuso la apertura de las cajas junto con inspectores de ARCA.

Qué había en el camión que fue parado en Corrientes

Secuestro de mercadería de contrabando en Paso de los Libres. Foto Policía Federal.

Los agentes policiales encontraron 532 perfumes, 54 colonias, 45 termos, 25 artefactos electrónicos, 41 pares de zapatillas de distintas marcas y modelos, 66 potes de crema de diversas firmas, 76 prendas de vestir y 850 pastillas y ampollas inyectables de nutrición dietética y esteroides anabólicos.

Todo lo incautado tiene un valor en el mercado de 160 millones de pesos, informaron fuentes policiales.

Secuestro de mercadería de contrabando en Paso de los Libres. Foto Policía Federal.

Por su parte, el camionero, un hombre argentino de 43 años, fue notificado de la causa y tanto el vehículo como la mercadería quedaron a disposición del magistrado por infracción al Código Aduanero.