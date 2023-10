Mirtha Legrand ya emitió su voto: «Me encanta»

La diva se presentó muy contenta a hacer uso de su deber cívico como ciudadana y luego habló con la prensa.

Como en cada elección, Mirtha Legrand se hizo presente para emitir su deber cívico como ciudadana. Es que la conductora es una gran defensora del derecho al voto y lo hace valer aunque esté eximida de hacerlo por tener más de 70 años.

Pasado el mediodía, la diva se acercó a la escuela situada en el barrio de Palermo, para emitir su voto y luego hablar con la prensa sobre estas votaciones.

“Me encanta votar, tengo edad para no hacerlo, pero sigo votando, sólo falte una vez por motivos personales”, dijo Mirtha Legrand a los periodistas que se encontraban en el lugar esperándola.

Por otro lado, la conductora también fue consultada sobre su amiga Susana Giménez. «Recién me mandó un mensaje, me preguntaba quién me parecía qué iba a ganar y yo le preguntaba a ella», respondió.

«¿Va a llamar hoy a quien gane?”, quiso saber uno de los periodistas que la esperaba a la salida del colegio. “Sí, probablemente”, contestó.