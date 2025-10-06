Monte Everest: rescatan a parte de los montañistas atrapados a casi 5.000 metros de altura pero cientos siguen varados

Una tormenta de nieve que azotó los alrededores del monte Everest sorprendió a cientos de escaladores a casi 5.000 metros de altura y los dejó atrapados en condiciones extremas. Este lunes, al menos 350 de esas personas que realizaban una ruta de senderismo en la ladera tibetana habían sido sido evacuadas «sanas y salvas» y continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Los montañistas fueron trasladados al poblado de Qudang, en la prefectura tibetana de Shigatse, donde se encuentran en «buen estado de salud» y han sido «debidamente alojados», señaló la cadena estatal CCTV.

Las autoridades lograron contactar con los más de 200 senderistas que aún permanecían en el recorrido, quienes llegarán de forma escalonada al mismo punto de encuentro bajo la guía y asistencia de los equipos de rescate movilizados por el comité del condado de Tingri y el Gobierno local, apuntó el mismo medio.

La tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.900 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, el pico más alto del mundo (8.849 metros), que forma parte de la cordillera del Himalaya, en la frontera entre China y Nepal.

Un montañista que se apresuró a descender antes de que la nieve bloqueara el camino declaró a Jimu News que otros que aún estaban en la montaña le informaron que la nevada había aplastado las tiendas de campaña.

Cientos de rescatistas se dirigieron el domingo a la montaña para despejar caminos y bajar a las personas atrapadas. De acuerdo con publicaciones de medios locales, inicialmente unos 1.000 montañistas estaban varados.

Según informó BBC, el grupo esperaba nevadas para el 4 de octubre y un tiempo mejor para el día siguiente, es decir, este domingo. Sin embargo, el clima desmejoró y los dejó atrapados en medio de la nieve.

El Monte Everest es el pico más alto del mundo con 8.849 metros y se encuentra en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre China y Nepal. Foto REUTERS/Desmond Boylan/Archivo

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar la zona, ya que la escasez de lluvias permite apreciar los paisajes del Everest y de otras cordilleras cercanas.

El incidente se produjo en plena ‘Semana dorada’, un período vacacional de ocho días por el Día Nacional de China, que ha impulsado un notable aumento del turismo interno.

El Everest, con sus casi 9000 metros de altura y con temperaturas que a veces superan los –50 grados, puede ser un destino mortal.

El monte presenta a los escaladores un desafío intenso marcado por el frío extremo, los niveles de oxígeno peligrosamente bajos y las condiciones inhóspitas. Por tanto, es donde muchos de ellos sucumben a los duros efectos de hipoxia, congelación y agotamiento, entre otros.

Debido a esto, a lo largo de la historia, en este lugar han fallecido muchas personas y, hasta 2024, según The Independent, se estimaba que yacen allí 300 cuerpos.