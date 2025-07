Moretti, contra las cuerdas en San Lorenzo: avanza la expulsión, el pedido de AFA y los votos de cara a la Asamblea que definirá su futuro

Marcelo Moretti está contra las cuerdas. Cuando preparaba el terreno para levantar su licencia y recuperar el poder en San Lorenzo, el Tribunal de Ética y Disciplina votó a favor de su destitución y elevó el pedido a la Asamblea, la cual deberá ser convocada por la Comisión Directiva. Sin embargo, la AFA solicitó formalmente que se abstengan de continuar con el procedimiento ya que ya existe una investigación abierta por el Tribunal de Ética del máximo ente del fútbol local.

En San Lorenzo lo deportivo no apaga el incendio institucional. El debut con triunfo del equipo de Damián Ayude en Córdoba ante Talleres por 1 a 0 del pasado viernes no trajo paz interna. Es que todavía no está resuelta la situación del presidente electo en diciembre de 2023, denunciado por «administración infiel» al divulgarse una cámara oculta en donde se lo ve cobrando una supuesta coima de 25 mil dólares a cambio de fichar a un juvenil a las Inferiores. Y mientras eso continúe así la neblina espesa no se disipará de Boedo.

¿Qué pasó? Por seis votos contra uno, el Tribunal de Ética y Disciplina del Ciclón dictaminó: “Solicitar a la Asamblea de Representantes la destitución de Marcelo Luis Ángel Moretti en su actual cargo de presidente, su inhabilitación absoluta para ejercer cargos electivos y/o actuar en comisiones, departamentos del club o ser asesor y la expulsión en su calidad de socio”.

Así lo comunicó Leandro Chizzini, el presidente del Tribunal en sus redes sociales. Además, informó que Moretti quedó automáticamente suspendido de sus facultades dirigenciales: «Para preservar al club, se le notificó a la CD su facultad estatutaria, por la cual al solicitar la destitución, queda suspendido automáticamente hasta que la Asamblea trate el Dictamen».

En mi carácter de presidente del Tribunal de Ética y Disciplina de @SanLorenzo comparto la parte resolutiva del Dictamen hoy firmado.

La sanción fue solicitada a la Asamblea, que requiere una mayoría especial —al menos 68 votos— para aprobarlo. pic.twitter.com/PbinCAwI9d

¿Cómo sigue esta historia? Ahora la pelota la tiene la Comisión Directiva, que deberá reunirse con Julio Lopardo (el vice en función de la presidencia) a la cabeza para llamar a la Asamblea. Una vez que llegue esa convocatoria, se necesitará que tres cuartas partes de sus miembros voten a favor del pedido del Tribunal para que Moretti sea expulsado.

La Asamblea de San Lorenzo está compuesta por 90 miembros de los cuales 60 son de Boedo en Acción (oficialismo) y 30 de la oposición repartidos de la siguiente manera: 14 de Orden y Progreso Sanlorencista (Marcelo Culotta), 11 de Por Amor a San Lorenzo (Sergio Costantino) y 5 a Volver a San Lorenzo (César Francis).

Pasando en limpio, para que Moretti sea destituido de su cargo de presidente y expulsado como socio del club es necesario que existan 68 votos a favor de esta medida. Esto indica que deberán existir 38 manos alzadas de miembros oficialistas. La rosca política ya empezó en Boedo. El conteo de votos entre los asambleístas disidentes será la clave.

Sin embargo, desde la AFA mandaron una orden tajante de manera formal. El Tribunal de Ética de la Asociación instó a su par del club azulgrana a «abstenerse de continuar cualquier procedimiento o trámite que involucre al Sr. Marcelo Moretti». ¿Por qué? Porque AFA ya abrió una investigación del «morettigate» y considera que se debe evitar «la superposición de actuaciones respecto de los mismos hechos».

El comunicado del Tribunal de Ética de la AFA para que San Lorenzo no avance con la destitución de Moretti.

A su vez, la causa judicial sigue su curso. La semana pasada, Moretti se presentó ante el Ministerio Público Fiscal ya que había sido citado a indagatoria por el fiscal Maximiliano Vence, pero optó por dejar un escrito.

El mes pasado había recusado la citación a indagatoria de la jueza Laura Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminar y Correccional N° 27, por pedido de la fiscal Mónica Cuñarro a raíz la denuncia presentada por César Francis, dirigente opositor, por «administración infiel» (art. 173 inc. 7 del Código Penal). Moretti refutó la competencia por la existencia de la otra causa abierta en la Ciudad de Buenos Aires, anterior a esta.

Ahora el Tribunal Superior deberá definir si la causa queda en manos de Ciudad o Nación. En las últimas horas, habló la fiscal Cuñarro. «No tienen registrado que ese dinero haya ingresado al club. Esto es administración fraudulenta. Para mí hay pruebas. Si no, no habría pedido la indagatoria», dijo en Radio Continental.

«Vuelvo los próximos días con el acuerdo para la construcción del estadio y plata para los refuerzos», le había expresado Moretti a Clarín el 26 de junio. Sin embargo, todo esto le hizo poner el freno de mano.