Moria Casán liquidó a Wanda Nara en medio de su conflicto con Mauro Icardi: «Está muy humillada…»

En las últimas horas, Moria Casán fue consultada sobre la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y la One activó su lengua karateca para lanzar una fuerte crítica contra la conductora de Telefe.

En diálogo con LAM (América, lunes a viernes a las 20), la vedette aseguró: «Yo creo que ella (por Wanda) está muy humillada, como toda mujer que forma. Es una madre que yo admiro, como mujer empresaria. No es fácil andar por la vida siendo mujer de futbolista, con diferentes colegios, diferentes idiomas, arraigarse, desarraigarse».

«Pero en este caso creo que ella arcilló a este chico y le salió un hábil declarante y bravo”, agregó la diva.

Moria sostiene que Mauro Icardi está enamorado de la China Suárez desde el primer momento y que eso desequilibró a la mediática “Él está enamorado. Todo lo que hace, lo hace por amor, no por venganza. Y ella no puede entenderlo” remarcó la One.

Moria Casán dialogó con LAM.

Según Casán, el problema radica en que la mayor de las hermanas Nara no terminó de procesar su realidad. De hecho horas antes había reaccionado en X (ex Twitter) a los dichos de Wanda, quien había anunciado, por su cuenta, el supuesto embarazo de La China e Icardi.

“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, expresó Moria en la red social.

El tuit de Moria Casán.

Moria también habló sobre las últimas declaraciones de la empresaria quien había dado a entender que durante su relación con Icardi había sido presa de varias situaciones de violencia.

De hecho, la empresaria hasta trazó comparaciones con el caso de Julieta Prandi y Claudio Contardi, cuya resolución incluyó una condena de 19 años de prisión para Contardi por abuso sexual agravado.

En ese sentido, Casán advirtió que esas declaraciones responden a la actitud de una mujer herida: “Una mujer que está fuera de eje y está dolida puede hacer cualquier cosa. Si tiene razón, lo verá la justicia”.

Moria Casán no tuvo reparo alguno al analizar la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Por último, la actriz declaró que no sigue la carrera de la China Suárez, sin embargo, le tiró un guiño a la actual pareja del futbolista. “La que no habla, gana”.

Wanda Nara afirmó que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi

El jueves pasado, Wanda Nara regresó al país y aseguró, desde Ezeiza, que Eugenia «La China» Suárez está embarazada y que quien se lo había contado fue el propio Mauro Icardi, su ex pareja y padre de sus dos hijas menores.

La mediática reveló que habló por teléfono recientemente con el futbolista y que él le dijo que «está intentando ser feliz».

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi le dijo que espera un hijo con La China Suárez. Captura TV

«Quizá muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos…», deslizó Wanda en referencia a un posible embarazo de la actriz.

Al ser consultada por la veracidad de la información, Nara explicó: «Me lo contó él, me llamó por un montón de cosas, no voy a hablar cosas que a mí no me pertenecen».

«No es una bomba es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo…», agregó respecto a la noticia.