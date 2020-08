Moria Casán publicó una foto inédita junto a Alberto Olmedo

La capocómica recordó un festejo de cumpleaños que compartió con el humorista. “Celebramos en Costanera después de una función”, rememoró.

Moria Casán publicó una foto junto a Alberto Olmedo.

El domingo, Moria Casán celebró sus 74 años. La One decidió festejarlo en su quinta en Parque Leloir. Aunque no hizo una gran fiesta, como suele acostumbrar, debido a la pandemia, la capocómica recibió muchos regalos y un delicioso catering que disfrutó con algunas de las personas que trabajan con ella.

En sus redes sociales, la jurado del Cantando 2020 agradeció los mensajes que le enviaron por su cumpleaños y el cariño de sus allegados. En un video que compartió con sus seguidores, la diva mostró las sorpresas que le llegaron a su casa de parte de su hija Sofía y de su jefe de prensa, Maxi Cardaci.

La One estuvo muy activa en Instagram, donde detalló cómo pasó su aniversario. Pero además, la estrella aprovechó la ocasión para recordar un momento de su carrera, cuando se lucía como vedette de la calle Corrientes junto al gran Alberto Olmedo.

Moria compartió una foto de un cumpleaños que celebró después de una actuación en Buenos Aires con el legendario humorista. “Gracias Raúl Gala por enviarme esta foto. Festejando en algún lugar en Costanera, con Olmedo y mi mamá, después de una función #MuseoCasanezco”, detalló la figura en la descripción del posteo, que superó los 8 mil likes y recibió cientos de comentarios.

En una entrevista con revista Pronto, la One habló de su relación con el cómico y recordó que era un vínculo muy especial. “Tuvimos una gran relación. Nos hicimos amigotes”, afirmó al calificar la cercanía con el artista.

La foto retro de Moria con Olmedo.

En ese sentido, Moria destaca que Olmedo siempre le dio un lugar privilegiado en su grupo íntimo. “Él no solía salir con mujer compañeras. Yo era como un amigo para él porque me hizo del circuito de sus amigos. Y salíamos con sus amigos y la única mina que estaba, como siempre, era yo”, detalló.

La One supo construir un lazo de mucha confianza con el humorista, con quien encabezó numerosas obras en Buenos Aires y Mar del Plata. “Él no salía con otras mujeres… O sea, salía con un montón de mujeres pero cuando íbamos a comer a Fechoría o a cualquier lugar él me elegía siempre a mí. Íbamos con sus amigos y decía que era la única mina que a él le gustaba invitar porque tenía mucho código y no llevaba chismes”, concluyó.