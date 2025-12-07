Mundial 2026: cuántos jugadores tendrá la lista definitiva, tiempos muertos por el calor y un criterio de desempate particular

Ya confirmada la conformación de los 12 grupos y los días y las fechas de los 104 partidos de la competencia, la FIFA confirmó varias novedades reglamentarias para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, que marcará un hito por su formato ampliado, su enorme extensión geográfica y la necesidad de adaptar el juego a nuevas condiciones climáticas.

Entre los anuncios, se ratificó el cupo de 26 futbolistas por plantel, se establecieron pausas obligatorias por calor y se oficializó un particular sistema de desempate en la fase de grupos, similar al aplicado recientemente en el Mundial de Clubes.

Planteles más amplios y banco completo

Los seleccionadores podrán citar hasta 26 jugadores, un número que se mantuvo tras la experiencia de Qatar 2022. Además, los 15 suplentes estarán habilitados para ocupar el banco, así como también hasta 11 miembros del cuerpo técnico.

El objetivo es claro: ampliar el margen de maniobra ante lesiones, viajes extensos y un calendario más cargado que en ediciones anteriores.

Pausas de hidratación obligatorias

Otro punto relevante tiene que ver con el clima. La FIFA dispuso que, cuando las condiciones térmicas lo requieran, los árbitros deberán ordenar pausas de hidratación entre los 25 y 30 minutos de cada tiempo. La medida replicará el protocolo implementado en el Mundial de Clubes 2025 y busca minimizar riesgos para los futbolistas en partidos disputados bajo altas temperaturas.

Un desempate “olímpico” para ordenar los grupos

En cuanto a la clasificación, se introdujo un cambio significativo: ya no será la diferencia de gol general el primer criterio en caso de igualdad de puntos, sino el resultado del partido disputado entre los equipos involucrados.

Se trata del llamado criterio olímpico, utilizado en diversas competencias internacionales y adoptado también en el Mundial de Clubes. El orden será el siguiente:

Resultado del enfrentamiento directo.

Diferencia de goles entre los equipos empatados.

Goles marcados entre ellos.

Diferencia de goles general.

Goles convertidos en todos los partidos del grupo.

Puntaje por Fair Play, según tarjetas recibidas.

Si aun así persiste la igualdad, se procederá al sorteo.

El Grupo J del campeón defensor

Argentina, vigente campeona del mundo, integrará el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. Un grupo que asoma accesible, pero que promete un cruce caliente en los 16avos de final, ya que España, Uruguay y Arabia Saudita asoman como probables rivales en el primer mata-mata.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio – Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium (Kansas City) – 22.00

Lunes 22 de junio – Argentina vs. Austria – AT&T Stadium (Dallas) – 14.00

Sábado 27 de junio – Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium (Dallas) – 23.00