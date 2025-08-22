Mundial 2026: Donald Trump recibió a Gianni Infantino en la Casa Blanca para anunciar cuándo y dónde será el sorteo de la Copa del Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que el 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington, se realizará el sorteo de los grupos del próximo Mundial de fútbol que organizará su país junto con México y Canadá, y que será el primero de la historia con la participación de 48 selecciones.

«Es un gran honor», dijo el mandatario desde la Casa Blanca, flanqueado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar la noticia que anticipaba momentos antes la cadena CNN.

«Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte», completó Trump al comparar los duelos del Mundial de fútbol con la gran final de la liga nacional de fútbol americano (NFL), la cita de mayor convocatoria en este país.

Trump destacó que la Copa del Mundo aportará 30.000 millones de dólares a la economía estadounidense, bastante golpeada de hecho por la aplicación de aranceles a las exportaciones que el presidente impulsó como estrategia para su recuperación.

La idea de que el sorteo mundialista se realice en Washington apunta a darle un papel en el torneo a la capital estadounidense, que no figura entre las 11 ciudades de este país que serán sedes de los partidos: Atlanta, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle, a las que se suman las mexicanas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y las canadienses Toronto y Vancouver.

Los 48 participantes que animarán la Copa del Mundo estarán divididos en 12 grupos de cuatro integrantes, cuyos primeros dos clasificados avanzarán junto con los ocho mejores terceros a los 16avos de final. Hasta el momento, además de las tres selecciones anfitrionas, tienen asegurado su pasaje de antemano otras diez, entre ellas Argentina, que defenderá la corona lograda en Qatar 2022.

Junto con Argentina, ya lograron la clasificación Ecuador y Brasil en las eliminatorias sudamericanas que otorgan seis boletos directos y la chance de un repechaje; Nueva Zelanda, que conquistó el único cupo directo de Oceanía (Nueva Caledonia jugará un repechaje); además de Japón, la República Islámica de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, que se aseguraron seis de las ocho plazas directas que corresponden a la Confederación Asiática de Fútbol (la séptima se dirimirá también en un repechaje).

Restan por definirse también aún las nueve que otorgarán las eliminatorias africanas (además, un seleccionado disputará un repechaje), las tres directas restantes de la Concacaf, que también da derecho a otras dos plazas en repechajes, y las 16 europeas, 12 de las cuales las obtendrán los primeros de cada grupo eliminatorio regional, mientras que las cuatro restantes se dirimirán en repechajes.

La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio de 2026, con el partido inaugural, correspondiente al grupo A del certamen, que se desarrollará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ese día también habrá un encuentro en el estadio de Chivas de Guadalajara. La fase de grupos terminará el sábado 27 de junio con seis partidos.

Los 16avos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Los octavos de final se jugarán entre el 4 y el 7 de julio; los cuartos de final, entre el 9 y el 11 de julio; y las semifinales, el 14 y 15 de julio. El partido por el tercer puesto será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Y la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.