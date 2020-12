Murió Carlín Calvo: Pablo Rago, su gran compañero en “Amigos son los amigos”, lo homenajeó con un álbum de fotos retro

El actor despidió a su partenaire con postales de todos los tiempos y revolucionó Instagram.

El actor conmovió con antiguas fotografías y sentidas palabras .

A finales de los ’80 y principios de los ‘90, Carlín Calvo y Pablo Rago protagonizaron Amigos son los amigos, una ficción que logró picos de más de 50 puntos de rating, conformando una de las duplas más recordadas de la televisión argentina. Pero la amistad de la ficción traspasó la pantalla chica y se volvió realidad, por eso el actor no podía dejar de recordar a su colega en el día de su partida.

En su perfil de Instagram, Rago compartió una serie de fotografías de todos los trabajos que encararon juntos: desde Amigos son los amigos hasta Extraña pareja, la obra que protagonizaron con muchísimo éxito entre los años 2006 y 2008: “Pasamos tantas cosas juntos… tantas emociones… nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años… Aprendí mucho de vos”. Y cerró: “Que tengas un buen viaje querido amigo”.

El posteo fue comentado por Facundo Calvo, el hijo del actor, que escribió: “Te quiero, Pablito”. Pero también muchos colegas como Andrea Pietra, Griselda Siciliani, Nicolás Vázquez y Mónica Ayos dejaron sus condolencias a un artista que hoy le toca despedir a un amigo.

Cabe destacar que Ayos fue compañera del actor, a quien no solo recuerda como un gran profesional sino también como un excelente compañero de trabajo. Algo que dio cuenta la conmovedora dedicatoria que le hizo: “2001. Casi un Ángel. Mi transición al drama con tintes de comedia romántica y una vuelta de Carlín emocionante con el aplauso eterno cada noche, y ese amigo tuyo del alma Javier Faroni que estuvo detrás de todas las ideas que te acercaron de nuevo a tu público”. Y añadió: “Descansa en paz, Carlín. Me quedo con ese carisma y gracia que le ganaba ampliamente a mis malhumores, me quedo con tus anécdotas hermosamente exageradas y hasta con tus manías que a muchos sacaba de quicio pero a mí me causaban gracia y eso en un punto te descolocaba y te enojaba (y entonces mi carcajada era más fuerte todavía y te ganaba mi risa) no lo podía evitar. Un compañero de escenario inolvidable. Qué afortunada fui de poder compartir momentos geniales y disfrutar tu lado mas luminoso”.

Finalmente le habló a Carina Galluci, la mujer del actor: “Un lugar especial en mi corazón para esa mujer a la que yo vi en su momento dejarlo todo para que las cosas marchen, siempre con dulzura y garra. Nuestras charlas en camarines, tu historia de amor, tus hijos (puse una foto con Facundo Calvo) con quien me divertía tanto inventándole historias disparatadas. A Abril no la pude disfrutar tanto, en esa etapa era muy bebé”. Y cerró: “Cari querida, risas y también lágrimas hemos compartido en esos años. Hoy te abrazo fuerte fuerte a vos y a tus dos hijos porque aunque Carlín nos venía preparando a todos para este momento, el dolor de este día es mas grande de lo imaginado”.