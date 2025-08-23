Murió Dave Ketchum, una de las figuras del Superagente 86: tenía 97 años

Superagente 86 (Get Smart) se quedó sin uno de sus actores principales. David Ketchum, el inolvidable Agente 13 en la serie protagonizada por Don Adams, murió a los 97 años.

The Hollywood Reporter dio la noticia este viernes, pero el fallecimiento se produjo el 10 de agosto pasado, confirmó su familia.

En la ficción de 1965, el Agente 13 es un personaje que se caracteriza por aparecer escondido en lugares insólitos y por quejarse de las misiones que le encomiendan. Se destaca sobre todo en la segunda temporada del programa.

Ketchum, especialista en comedias americanas, apareció también en las series The Mary Tyler Moore Show, I’m Dickens, He’s Fenster y Camp Runamuck.

Dave Ketchum es el Agente 13 en Superagente 86.

Los últimos «superagentes»

Del reparto principal de Superagente 86, la única actriz que continúa viva con 93 años es Barbara Feldon, quien encarna a la Agente 99, el personaje femenino principal e interés amoroso del protagonista, Maxwell Smart.

Barbara Feldon como la Agente 99.

Quien también sigue con vida es el creador del programa, el mítico comediante Mel Brooks. Tiene 99 años.

Mel Brooks tiene 99 años. Foto: REUTER

Don Adams, el actor que le pone cuerpo y alma a Smart, falleció en 2005 a los 83 años.

Superagente 86, un éxito inolvidable

Emitida desde 1965 hasta 1970, Superagente 86 cuenta la historia de dos espías, el 86 y la 99, dentro de la agencia secreta estadounidense CONTROL.

La serie de Mel Brooks y Buck Henry parodiaba las ficciones de espionaje de los sesenta, como las de James Bond o La pantera rosa.

Don Adams como el Agente 86.

La Superagente 86 original, emitida por la cadena estadounidense NBC, tiene un total de 138 episodios repartidos en cinco temporadas.