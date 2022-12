Murió el nieto de Bob Marley: tenía apenas 31 años

Joseph «Jo» Mersa Marley falleció luego de sufrir una afección respiratorio. Era el nieto del mítico Bob Marley.

El músico Joseph «Jo» Mersa Marley murió este martes a los 31 años como consecuencia de una afección respiratorio y de forma repentina. Se trataba del nieto del mítico Bob Marley e hijo de Stephen Marley, reconocido director y productor de música desde los años ’80.

Si bien no se dieron demasiados detalles sobre el fallecimiento de «Jo», el medio TMZ destacó que el joven sufría hace tiempo de asma. Lo que sí se contó es que fue encontrado sin vida sobre una moto en Florida, Estados Unidos.

Joseph «Jo» Mersa Marley había ganado notoriedad, además de por ser el nieto de Bob Marley, por éxitos como Burn It Down, Made It y No Way Out. Había nacido en Kingston, Jamaica, y luego se estableció en Florida.