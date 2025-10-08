Murió Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca: las reacciones y el dolor del fútbol, minuto a minuto

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, murió este miércoles a los 69 años, después de semanas de una agravamiento en su estado de salud. En 2017 le había diagnosticado cáncer de próstata y vejiga, por el que recibió tratamiento. Todas las novedades y las reacciones por la muerte de Miguel Ángel Russo, minuto a minuto en Clarín.

El lamento de Los Andes, el primer club que dirigió Russo

Desde el Club Atlético Los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, referente de gran trayectoria del fútbol argentino, quien ocupó el rol de Director Técnico en nuestra institución en la temporada 2000/1.

«Desde el Club Atlético Los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, referente de gran trayectoria del fútbol argentino, quien ocupó el rol de Director Técnico en nuestra institución en la temporada 2000/1. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Toda la familia Milrayitas los abraza! Descansa en paz, Miguel», dice el comunicado del Milrayitas.

El presidente de Millonarios y el recuerdo de Russo: “Su memoria se mantendrá viva por siempre”

Enrique Camacho, quien estuvo con Miguel Ángel Russo en Millonarios cuando el entrenador afrontó un cáncer en 2017, lo recordó como “una persona respetuosa, un líder y un gran amigo”.

“Le tenemos un enorme cariño, su memoria se mantendrá viva por siempre en el tiempo”, aseguró el presidente de Millonarios de Bogotá, donde Russo dirigió de 2017 a 2018.

Barcelona de Ecuador: «Gracias por sus enseñanzas, profesor»

Barcelona Sporting Club expresa su más sentido pésame a la familia de Miguel Ángel Russo, así como a @BocaJrsOficial, institución a la que se encontraba dirigiendo.

Uno de los grandes de Ecuador, junto a Alianza Lima, se manifestó por la muerte de Miguel Russo: «Barcelona Sporting Club expresa su más sentido pésame a la familia de Miguel Ángel Russo, así como a Boca, institución a la que se encontraba dirigiendo».

Y agregó: «Recordamos con mucho cariño su paso por nuestras instalaciones en 2019, cuando visitó el Club como entrenador de Alianza Lima, y compartió un mensaje lleno de humildad y valores para nuestros jóvenes de formativas».

“Nunca mires el piso”, la frase que recuerda el Burrito Martínez de Miguel Russo

El exdelantero, que ganó su primer título en Vélez Sarsfield con Miguel Ángel Russo en 2005, recordó la frase que le decía el entrenador en su paso por el club de Liniers: “Nunca mires el piso, no agaches la cabeza porque sino el técnico te saca”.

“Es una triste noticia, estuve con él en el Mundial de Clubes. Hablamos de la vida, del fútbol y de lo que compartimos. Cómo estaba él y cómo se sentía. Recordamos anécdotas, fue una persona muy influyente en mi carrera”.

Mié. 08.10.2025-21:10

La Liga Profesional lamentó el fallecimiento de Russo y postergó el partido de Boca contra Barracas

Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30), informó la competencia en redes sociales.

Previamente, siempre en redes sociales, había lamentado la muerte del entrenador xeneize.

Mié. 08.10.2025-21:07

Atlético Tucumán también se hizo eco de la muerte de Miguel Russo

El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, DT de @BocaJrsOficial, quien tuvo una destacada trayectoria como jugador y entrenador.

«El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, DT de Boca, quien tuvo una destacada trayectoria como jugador y entrenador», expresó en redes sociales el conjunto tucumano.

Mié. 08.10.2025-21:05

El recuerdo del Bocha Ponce a Russo: “Toda su vida era fútbol”

José Daniel Ponce, compañero de Miguel Ángel Russo en Estudiantes de La Plata, lo recordó como una persona ligada al fútbol y con muchos valores y enseñanzas transmitidas.

“Miguelito corría como loco, nosotros nos abusábamos de su generosidad”, dijo Ponce por Radio La Red, recordando aquellos años dorados de Estudiantes en la década del ‘80.

Y agregó: “Toda su vida era fútbol, vivió así”.

Mié. 08.10.2025-21:02

«Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías»: el mensaje de Di María a Migue Russo

«Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías»: el mensaje de Di María a Migue Russo

«Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Miguel querido», escribió en Instagram el astro de Rosario Central y campeón del mundo con el seleccionado argentino.

Mié. 08.10.2025-20:58

La despedida de la Federación Peruana de Fútbol

«La FPF lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador del fútbol sudamericano y exdirector técnico de Alianza Lima. Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol», dice el comunicado.

Mié. 08.10.2025-20:55

A Leandro Paredes le llegó la noticia del fallecimiento de Russo en plena práctica con la Selección Argentina: sentido minuto de silencio de los campeones del mundo

La Selección realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El capitán de Boca se encuentra en Miami con el combinado nacional. Mientras se entrenaba para el amistoso de este viernes ante Venezuela, le dieron la triste noticia. Con Messi y Scaloni a la cabeza, el plantel completo realizó un homenaje para el DT que murió este miércoles 8 de octubre. Seguí leyendo.

Mié. 08.10.2025-20:53

Hasta la Copa Libertadores le dijo adiós a Russo

Mié. 08.10.2025-20:52

Olimpia de Paraguay, otro gigante del continente que despide a Russo

El Club Olimpia lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Angel Russo, histórico jugador y entrenador del continente.

Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, allegados, a @BocaJrsOficial y a todo el fútbol argentino.

El equipo paraguayo lamentó la muerte del «histórico jugador y entrenador del continente».

Mié. 08.10.2025-20:45

El Turco García dijo que «se nos fue un grande de verdad»

Se nos fue un grande de verdad. Se nos fue Miguel Ángel Russo. Un tipazo, que vivió el fútbol con pasión en cada club que pisó. Fue feliz adentro de la cancha hasta el último día.

«Se nos fue Miguel Ángel Russo. Un tipazo, que vivió el fútbol con pasión en cada club que pisó. Fue feliz adentro de la cancha hasta el último día», escribió el ex jugador de Huracán, Racing y Vélez, entre otros.

Mié. 08.10.2025-20:44

La Conmebol despidió al DT campeón de América en 2007

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL @Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano.

«La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD», expresó en un comunicado la entidad que nuclea al fútbol sudamericano.

Mié. 08.10.2025-20:42

Velarán los restos de Russo en la Bombonera

Se lo confirmaron a Clarín desde el club.

Mié. 08.10.2025-20:40

Chiqui Tapia dijo que con Russo «se fue una forma de vivir el fútbol»

Mié. 08.10.2025-20:41

El presidente de AFA, a traves de sus redes sociales, sostuvo que la grandeza del DT estaba en los «gestos de humildad» y en «ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto».

«Hasta siempre, Miguelo», escribió el máximo dirigente del fútbol argentino.

Mié. 08.10.2025-20:36

Banfield despidió a Russo, «referente del fútbol argentino y sudamericano durante décadas»

El Club Atlético #Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, referente del fútbol argentino y sudamericano durante décadas.

El Taladro envió su más «sentido afecto a su familia y seres queridos en este difícil momento».

Mié. 08.10.2025-20:34

Para Fillol, la muerte de Russo es una «triste noticia para el mundo del fútbol»

Una triste noticia para el mundo del fútbol la partida de Miguel Ángel Russo.

Mucha fuerza a sus familiares y amigos más cercanos.

El ex arquero y compañero del mediocampista en el seleccionado argentino le envió un mensaje a su familia y amigos. «Abrazo del alma al cielo», escribió.

Mié. 08.10.2025-20:30

Racing despidió a Miguel Ángel Russo

La Academia, en sus redes sociales, manifestó: «Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados».

Mié. 08.10.2025-20:28

Las frases más recordadas de Miguel Ángel Russo y el legado eterno del “Son momentos, son decisiones”

Fue campeón con Estudiantes de La Plata y multiplicó sus títulos como entrenador. Un repaso por la génesis de su icónica salida con la que se lo identificó sin nombrarlo. Seguí leyendo.

Mié. 08.10.2025-20:24

«Hasta siempre, Miguel», el mensaje de Huracán

El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y se suma al dolor del fútbol argentino.

Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento que les toca atravesar.

«El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y se suma al dolor del fútbol argentino. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento que les toca atravesar. Hasta siempre, Miguel», fue el mensaje en redes sociales del Globo de Parque Patricios.

Mié. 08.10.2025-20:18

Tigre, club donde juega el hijo de Russo, saludó al futbolista y a la familia

El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino.

«El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel», expresó la institución.

Mié. 08.10.2025-20:15

Gimnasia de La Plata también despidió a Miguel

Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.

«Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento», comunicó el Lobo platense.

Mié. 08.10.2025-20:13

La Universidad de Chile le dejó un mensaje a Russo: «Hasta siempre, profe»

El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo.

El equipo chileno expresó en sus redes sociales: «El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo».

Y añadió: «Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores».

Mié. 08.10.2025-20:11

«Se fue un gran técnico y mejor persona», dijo Julio Falcioni

De entrenador a entrenador, el ex arquero del seleccionado argentino despidió al ex mediocampista del combinado nacional, entre otros.

Mié. 08.10.2025-20:09

Alianza Lima expresó su «más sentido pésame» por la muerte de Russo

El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019.

En 2019, el campeón de América con Boca en 2007 dirigió al club peruano, uno de los más grandes de aquel país.

Mié. 08.10.2025-20:06

Hasta los buenos tipos mueren: por qué todos querían a Miguel Ángel Russo

Se fue Miguel, el de la sonrisa enorme, uno de los tipos más queridos del mundo fútbol. Pillo, bien de barrio en su Lanús natal, recorrió el mundo y donde estuvo dejó un recuerdo entrañable y, ahora, una herida que no cerrará. Seguí leyendo.

Mié. 08.10.2025-20:04

Vélez despidió a Russo, «un caballero, un señor con todas las letras»

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.

Las redes sociales del equipo de Liniers destacaron que el DT «supo honrar su capacidad como entrenador dos veces» al frente del equipo velezano. Allí ganó el Clausura 2005.

Mié. 08.10.2025-19:59

Unión de Santa Fe despidió «a una gran persona y profesional»

El Club Atlético Unión lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador y referente del fútbol argentino.

El Tatengue, en redes sociales, manifestó: «El Club Atlético Unión lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador y referente del fútbol argentino. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol que hoy despide a una gran persona y profesional».

Mié. 08.10.2025-19:56

River lamentó la muerte del entrenador de Boca y destacó su trayectoria en el fútbol

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa

«River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento», dice el comunicado.

Independiente lamentó el fallecimiento de Russo

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.

«El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas», fue el mensaje del Diablo de Avellaneda en redes sociales.

El intendente de Rosario también despidió a Russo

«Se fue un tipo que respiraba fútbol y eligió mostrarlo hasta con sus últimas fuerzas. Siempre era un placer conversar con él sobre la vida y sus pasiones. En lo personal, agradeceré siempre sus palabras en horas difíciles. La ciudad que eligió lo despide con honores», expresó Pablo Javkin.

Estudiantes despidió a Russo, un hijo pródigo del Pincha: «Hasta siempre, Miguel querido»

Hasta siempre, Miguel querido.

El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.

«El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución», manifestó la institución presidida por Juan Sebastián Verón.

La emotiva despedida de Rosario Central a Miguel Russo, club del que fue un «guerrero»

«Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central», fue el mensaje de despedida del conjunto «Canaya» por la muerte del entrenador.

Nacional de Uruguay lamentó la muerte de Russo

«Nuestras condolencias a todo Boca, su familia, amigos y allegados», escribió en sus redes sociales uno de los grandes del fútbol uruguayo.

«Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol», el homenaje del presidente de Conmebol a Russo

Lamento profundamente la partida de mi querido amigo Miguel Ángel Russo. Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón.

Alejandro Domínguez manifestó en su cuenta de X: «Lamento profundamente la partida de mi querido amigo Miguel Ángel Russo. Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón».

Millonarios de Colombia despidió a Russo, su ex DT y «amigo cercano»

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre… pic.twitter.com/L13IfBqErC

«Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre te recordaremos Miguel», manifestó el club colombiano.

Boca, su último club, afirmó que Russo «deja una huella imborrable» en la institución

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo», inició el mensaje del Xeneize en X.

Y completó: «Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!».

«Profundo dolor» en la Lanús por la muerte de Russo

Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento…

«Miguel, por siempre y para siempre en nuestros corazones», expresó el Granate, club al que dirigió en dos ciclos.

«Hasta siempre, Miguelo»: la despedida de San Lorenzo

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.

Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.

¡Hasta siempre, Miguelo!

El club emitió un breve comunicado en X: «San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste».

La AFA lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo

«La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos», expresó la casa madre del fútbol argentino a través de las redes sociales.

Miguel Ángel Russo: la noche en que se fue a dormir como DT de la Selección hasta que un llamado lo privó de su máximo sueño

Fue en octubre de 2008, tras la renuncia de Coco Basile, y estaba todo hecho.Ya había sido campeón de América con Boca y era líder con San Lorenzo. Era el elegido de Julio Grondona pero el cargo terminó siendo para Diego Maradona. Seguí leyendo.

Los 16 equipos que dirigió Miguel Ángel Russo, del debut en Lanús a la consagración con Boca

Miguel Russo luego de lograr con Boca la Copa Libertadores 2007. Foto AP, archivo

Pocos después de su retiro como jugador, asumió en el banco de Lanús. Logró dos ascensos. Fue el inicio de una extensa carrera en la que pasó por Estudiantes, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca (España), Colón, Los Andes, Monarca Morelia (México), Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay), Al-Nassr (Arabia Saudita).

Consiguió 10 títulos como DT. El más importante de todos, la Copa Libertadores 2007 con Boca, con un Riquelme en nivel superlativo.

Mié. 08.10.2025-19:23

Miguel Ángel Russo como futbolista, una vida dedicada a Estudiantes de La Plata

Miguel Ángel Russo disputó 432 encuentros con Estudiantes. Foto: Club Estudiantes de La Plata.

Jugó 14 temporadas en el Pincha, entre 1975 y 1988. Convirtió 11 goles y jugó 432 partidos. Obtuvo dos títulos en Primera: el metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

AHORA Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca

El director técnico y exfutbolista falleció a los 69 años, después de un agravamiento de salud por el cáncer de vejiga y próstata que le habían diagnosticado hace ocho años.