Murió Nancy Zacarías, la madre de Gonzalo Higuaín

Falleció este lunes, luego de luchar varios años contra el cáncer, una enfermedad que hizo dudar al Pipita en dejar el fútbol para acompañarla.

Nancy Zacarías, mamá de los futbolistas Gonzalo y Federico, murió de un cáncer que sufría desde hacía poco más de cuatro años. De hecho, cuando Pipita se encontraba con el seleccionado argentino en la disputa de la Copa América del Bicentenario, su madre era operada por primera vez.

Estaba casada con Jorge Higuaín, zaguero de larga trayectoria en el fútbol argentino, que jugó en Nueva Chicago, Gimnasia, San Lorenzo, Boca, River y Banfield. En la temporada 87/88 se desempeñó en Brest, de Francia, lugar donde nació Gonzalo. Junto a Jorge tuvieron cuatro hijos: Nicolás, Federico, Gonzalo y Lautaro.

La familia de Nancy siempre estuvo involucrada con el deporte en general, no solo el fútbol: era hermana de Claudio, ex defensor de San Lorenzo, y su padre Santos Zacarías fue un legendario boxeador argentino, que falleció en agosto de 2007.

En 2016, Gonzalo Higuaín pensó en dejar el fútbol. La enfermedad de su mamá no lo hacía pensar en otra cosa y no podía concentrarse en lo que mejor sabe hacer.

«A mí no me gusta mucho hablar de mi vida privada ni de mi familia, pero claramente la pasé recontra mal. Es verdad que la gente no tiene ni idea y tampoco creo que a muchos le interese si tu vieja está bien o está mal, sólo le interesa a los que te conocen. Y sí, la pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y obviamente es una fuerza aún mayor para mí”, declaró.

“Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella”, dijo el Pipita, quien reveló que continuó por el expreso pedido de su mamá Nancy: “Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella”.