Murió Olivia Newton-John

La actriz y cantante, que pasó a la fama por la película «Grease», falleció este lunes a los 73 años.

La actriz Olivia Newton-John murió este lunes por la mañana a los 73 años en su rancho en el sur de California, Estados Unidos.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió su esposo John Easterling.

El esposo de la artista dio a conocer que la artista falleció en paz rodeada de familiares y amigos. La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas, aunque su representante no reveló la causa de la muerte.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, escribió su esposo en la cuenta verificada de Instagram de la cantante y actriz.

Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.