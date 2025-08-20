Murió un policía que había sido baleado en la cabeza por ladrones durante una persecución en Lanús en julio

La inseguridad en el Gran Buenos Aires se cobró una nueva vida. Esta vez, otro policía fue víctima de la delincuencia. El sargento Maximiliano Joaquín Gargiulo (33) murió luego de estar internado 26 días en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza cuando perseguía a ladrones que habían robado una camioneta en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que la muerte de Gargiulo se produjo este lunes en la clínica Fitz Roy de Palermo, donde estaba internado con pronóstico reservado. El sargento fue atacado en la noche del 23 de julio por asaltantes que habían robado una camioneta Volkswagen Amarok. Por el caso hay dos detenidos.

Los restos de Gargiulo serán velados este miércoles en la cochería Canosa de Lanús, ubicada sobre la calle Tucumán 1174.

El ataque ocurrió cuando dos agentes de la Policía Motorizada local de Lanús -entre ellos, Gargiulo- intentaron identificar a los ocupantes de un auto sospechoso, un Volkswagen Golf GTI sin patente, en General Hornos y Hladnik, en Lanús.

Como los ladrones se negaron a detenerse, comenzó una persecución por las calles de ese municipio y también en las de Lomas de Zamora.

La persecución se extendió por cinco cuadras, sobre la calle Hornos. Los ladrones doblaron en la Bucarest, por donde ingresaron a Lomas de Zamora y continuaron cuatro cuadras a toda velocidad. Volvieron a girar en Mario Bravo y en el cruce con Ostende los sospechosos detuvieron el auto y se dividieron.

El sargento Maximiliano Joaquín Gargiulo (33) murió tras más de tres semanas de agonía.

Gargiulo fue detrás de dos hombres a pie. De pronto, apareció un Volkswagen Vento gris que intentó rescatar a uno de los sospechosos. El policía siguió la persecución, pero a una cuadra de allí recibió un disparo en la cabeza y quedó tendido en la calle.

Gargiulo fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús. Luego fue derivado a la clinica Fitz Roy, donde murió tras más de tres semanas de agonía.

Su casco de moto presentaba un orificio en la parte trasera y manchas de sangre.

También resultó lesionado el otro policía que participó del operativo, pero no de gravedad.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Rodríguez, titular de la Fiscalía N° 6 de Lanús.