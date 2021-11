Murió uno de los cantantes de UB40

Falleció Terence Wilson, Astro, uno de los vocalistas del grupo británico de reggae.

Terence Wilson, conocido popularmente como Astro, uno de los dos cantantes principales de la popular banda británica de reggae UB40 murió a los 64 años a raíz de una «corta enfermedad», según informaron sus compañeros de grupo en las redes sociales.

«Estamos completamente devastados y con el corazón roto por tener que decirles que nuestro querido Astro falleció hoy debido a una muy corta enfermedad. El mundo no será el mismo sin él. Pedimos por favor respeto a la privacidad de su familia en este increíble momento difícil», escribieron los integrantes de «UB40 featuring Ali Campbell and Astro», el grupo que integraba desde 2013.

Esta formación había surgido de una escisión de UB40, la banda de la que había sido uno de sus miembros fundadores en 1978, en su Birmingham natal.

Precisamente, los músicos que aún se siguen presentando bajo la antigua nominación también dedicaron un mensaje a su antiguo compañero en las redes sociales: «Hemos escuchado esta noche, la triste noticia de que el ex miembro de UB40, Terence Wilson, mejor conocido como Astro, ha fallecido tras una breve enfermedad. Nuestro más sentido pésame a su familia».

Junto a Ali Campbell, Astro fue la cara visible del grupo que saltó a la fama gracias a sus versiones de «Red Red Wine», de Neil Diamond; «Falling In Love With You», popularizada por Elvis Presley; y el megahit «Rats In The Kitchen».

UB40 se había formado en 1978 por un grupo de compañeros de colegio, todos ellos de clase obrera, quienes se inspiraron a la hora de buscar un nombre en los formularios que debían completar los desocupados para cobrar su seguro.

La banda tuvo un alto nivel de popularidad en los ’80 y ’90, y mantuvo su actividad hasta el 2013, cuando se produjo una división entre sus integrantes originales.

En el bando opuesto al de los vocalistas, que mantenía el nombre original del grupo, se encontraba el saxofonista Brian Travers, quien falleció en agosto pasado.

En nuestro país, UB40 se había hecho particularmente conocido gracias a su éxito «Rats In The Kitchen» en la segunda mitad de los ’80, en medio del auge del reggae y el ska a partir del surgimiento de los locales Los Pericos y Los Fabulosos Cadillacs.

Debido a eso, el grupo se presentó en la Argentina con gran repercusión de público en diversas ocasiones.