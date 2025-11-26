MÚSICA, DANZA Y TEATRO: LA CASA DE LA CULTURA CELEBRÓ EL CIERRE DE LOS TALLERES DEL ALEM

La Casa de la Cultura fue escenario del cierre de los talleres del Centro Cultural Alem correspondientes a la primera parte de la Muestra Anual 2025. Durante cuatro días, riograndenses de todas las edades compartieron con sus familias y la comunidad los trabajos y presentaciones artísticas que realizaron a lo largo del año.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez destacó que «cada muestra es una oportunidad para visibilizar el talento y el esfuerzo de nuestras vecinas y vecinos. Esto es posible gracias a la decisión del intendente Martín Perez de seguir fortaleciendo los espacios culturales de la ciudad”.

Desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de noviembre, la Casa de la Cultura recibió a los talleres de Folklore, Salsa y Bachata, Danza Contemporánea y Femme Style; a los elencos de Teatro y Teatro para las Infancias; así como a los talleres de Guitarra, Violín, Batería, Guitarra Eléctrica, Piano, Danzas Árabes, Iniciación a la Danza y Ritmos Urbanos. Propuestas que se desarrollaron durante todo el año en el Centro Cultural Leandro N. Alem.

“El Alem es un espacio que crece año a año, no solo en cantidad de talleres, sino también en participación. La comunidad se apropia de estos lugares porque encuentra acompañamiento durante el proceso de aprendizaje”, agregó Gómez.

Las distintas presentaciones convocaron a un gran número de familias, quienes pudieron acompañar el proceso artístico y formativo de las y los participantes. Esta instancia representa un espacio de encuentro muy esperado por la cultura de la ciudad, que año a año crece en propuestas y participación.

La muestra continúa este miércoles 26 de noviembre en el Centro Cultural Alem, donde se inaugurará la Muestra Estática con los trabajos de Artes Plásticas, Cerámica, Fotografía, Amigurumis, Arte en Papel, Corte y Confección, Papelería Creativa, Patchwork, Crochet, Arte Textil, Bordado, Técnicas de Dibujo, entre otros espacios.

Por último, Gómez resaltó que «el Intendente nos pide siempre poner en valor nuestra comunidad, nuestra cultura e identidad. Esta muestra es reflejo de ese compromiso”.

Las actividades seguirán hasta el viernes 28, día en que se realizará una milonga a las 21 horas a cargo del taller de Tango y Pilates, acompañada por la Orquesta Kayen, como cierre general. Esta última jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Alem (Av. Belgrano y Alberdi), con entrada libre y gratuita.

A través de estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa generando espacios de encuentro, aprendizaje y fomento cultural para vecinas y vecinos de todas las edades.