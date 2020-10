Nacho Viale desmintió que Mirtha Legrand le haya regalado una mansión a Juana Viale

Una versión aseguraba que la Chiqui había comprado una propiedad para su nieta y hasta se viralizaron fotos. Sin embargo, el productor se encargó de aclarar la situación.

Nacho Viale desmintió que Mirtha Legrand le haya regalado una mansión a Juanita.

En los últimos días comenzó a circular un rumor que afirmaba que Mirtha Legrand le había regalado una mansión -valuada en un millón y medio de dólares- a Juana Viale. La noticia se viralizó en las redes. Incluso, trascendieron imágenes de la propiedad en cuestión, ubicada en una zona residencial de San Isidro.

Sin embargo, en una entrevista con eltrece.tv, Nacho Viale se encargó de desmentir esa información. “Esa casa es de Juana hace más de seis años. Lo que me impresiona a mí es que todos hicieron toda una bola”, dijo el productor de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha.

El nieto de La Chiqui señaló que esa versión afectó muchísimo a toda la familia. “Mirtha repartiendo herencia en vida… imaginate la angustia de mi abuela, imaginate la angustia de mi hermana. En estos tiempos, es una locura”, remarcó, indignado por el rumor que se filtró en las redes sociales.

Nacho indicó que la viralización de las imágenes de la casa es un verdadero peligro para su hermana. “Juana vive ahí hace seis años. Sus hijos entran y salen todo el tiempo. Andan en bicicleta por la casa y por el barrio. Me parece de mal gusto hablar de plata y, lo que es aún peor, publicar fotos de la casa de alguien en tiempos de tanta inseguridad”, sostuvo.

El productor reveló que las fotos que se conocieron son viejas, a excepción de una que sí es actual. “Todas esa imágenes son de cuando Juana compró la casa hace seis años. Salvo una, el resto son imágenes de hace seis años”, afirmó el nieto de La Chiqui, que aún no comprende por qué una información infundada se esparció tan rápido en las redes.

El revuelo se generó tras un posteo en Twitter de la cuenta @RicosyFamososOK, que suele subir material de las casas de los famosos. Hace un mes, en ese perfil publicaron fotos de una propiedad que Pampita puso a la venta. Se trata de la casa que la modelo compartió con Benjamín Vicuña cuando estuvieron en pareja.

La inmobiliaria compartió imágenes de la lujosa mansión de la exjurado del Bailando ubicada en Belgrano en su página web. A las pocas horas, ese contenido, los detalles del inmueble y el valor que pedían por el mismo se había viralizado en las redes sociales.

Mirtha Legrand salió de su departamento tras 200 días de aislamiento

La Chiqui contó en una entrevista con Teleshow que salió de su casa después de 200 días de cuarentena. La conductora relató que tuvo que ir a una consulta médica y detalló cómo fue su experiencia en la calle.

“Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto dudaban de si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían. Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, mencionó la figura de eltrece.